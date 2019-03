Fútbol Sala | ElPozo Regreso a la Liga en el Palacio Pito, uno de los baluartes de ElPozo, podría salir al final de la temporada camino del Movistar Inter. / efe ElPozo recibe al Levante esta tarde, pendiente de cerrar varias renovaciones ANDRÉS CREMADES MURCIA. Sábado, 9 marzo 2019, 03:32

ElPozo Murcia y el Levante vuelven a verse las caras, pero en esta ocasión el escenario será el Palacio de los Deportes y la competición será la Liga. Después de una final de la Copa ante el Barça que ha dejado durante varios días tocados a la plantilla y el cuerpo técnico del conjunto rojillo, toca recuperarse y seguir ganando para presionar justamente al líder Barça, que visita la difícil cancha del Palma Futsal. Eso será a las 12.00 horas de hoy, por lo que los jugadores del equipo murciano podrán afrontar el partido sabiendo si pueden recuperar o no el liderato en esta misma jornada.

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo, fue categórico ayer: «Toca levantarse, no acordarse más de lo que pudo haber sido y no fue y saber lo que nos hace falta para dar ese último paso». El argentino siguió hablando de la final de la Copa: «Cuando te pasa algo así, que ves que puedes ganar y no lo haces y tienes mucha gente joven en el equipo, cuesta más, pero esa es una labor de todos y poco a poco recobraremos la normalidad».

Y de lo que menos se habló y quizás lo más importante fue del partido ante un Levante que siempre pone en aprietos a los murcianos. «Es un equipo trabajado, que además está en puestos de 'playoff' por méritos propios y, si no entramos al partido como tenemos que hacerlo, podemos pasarlo mal».

Sin Miguelín ni Álex

Giustozzi no podrá contar con dos de sus internacionales como Miguelín y Álex, por lo que el choque debería servir para que tengan más minutos Xuxa y Andresito, que regresan de sendas lesiones, así como Alberto García, quien, una vez completada la cifra de diez partidos con el primer equipo, ya es jugador de este de pleno derecho.

ElPozo Murcia se ha dado cuenta de algo y quizás la llegada de Kike Boned al club ha influido mucho en eso. Y es que el 'caso Pito' no puede volver a repetirse. No puede ser que un club como el murciano haga una apuesta, esta le salga bien y, cuando el jugador alcanza el rango de estrella, entonces se vaya del equipo. Ya pasó con Bebe y vuelve a suceder. Aunque no es oficial, es un secreto a voces que el brasileño tiene un acuerdo con el Movistar Inter. Además, ElPozo no recibirá un euro por la operación que encima permite reforzarse a uno de sus grandes rivales.

Por eso mismo, para que no ocurra eso de nuevo, Fran Serrejón mantiene negociaciones para que tanto Matteus como Fernan renueven sus contratos. El club quiere que los dos sigan vinculados al equipo hasta el año 2024. Ambos han hecho subir el nivel del equipo y ambos son internacionales, Matteus con Brasil y Fernan con España. Las negociaciones están iniciadas y se quiere alcanzar un acuerdo cuanto antes. Además se desea que el molinense Darío Gil siga estos mismos pasos.

ElPozo y el Levante han jugado en 9 ocasiones en la liga regular, con 6 victorias para los murcianos y 3 empates. En el partido de la primera vuelta, el resultado fue de 2-3.