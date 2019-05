Diego Giustozzi: «Nos hemos quitado el complejo» Diego Giustozzi, el martes, en el Palacio de los Deportes de Murcia. / nacho garcía / agm El técnico argentino dice que su equipo ha llegado en buena forma al tramo final de la Liga: «Podemos con cualquiera» ANDRÉS CREMADES MURCIA Jueves, 23 mayo 2019, 02:00

Diego Giustozzi es uno de esos tipos que no tiene dos caras. El argentino es directo, claro con lo que piensa y más aun con cómo quiere llevar su objetivo a buen puerto. El entrenador de ElPozo se presenta la entrevista con una cara muy diferente a la que se le pudo ver en el Palacio de los Deportes el pasado fin de semana. Estar en semifinales y saber que el rival será el Jaén y no el Osasuna Magna hace que se muestre más distendido.

-¿Más complicada de la cuenta la eliminatoria con el Aspil Vidal?

-Fue muy complicada. Mostramos dos caras, pero la de los partidos de aquí es la verdadera.

-¿Prefería en semifinales al Osasuna o al Jaén?

-Con lo que teníamos encima no estaba para pensar en otras cosas, pero Jaén está bien.

- ¿El equipo ha respondido?

-El equipo se siente importante. Nos hemos quitado el complejo, podemos con cualquiera, tenemos algún defecto, pero estamos bien.

-¿Y la afición?

-De diez. Los que vienen lo dan todo y eso es lo importante. Con tanta oferta de todo tipo y la televisión es complicado llenar el Palacio.

-¿Las dudas de final de Liga dieron que pensar?

-Hubo mucha carga de partidos y muchas lesiones, pero hemos ido de menos a más. Ahora estamos llegando al mejor momento.

-¿Estas victorias muestran el camino a seguir?

-Nos revitalizan. Nos han dejado claro que tenemos que creer en lo que hacemos. Hemos dado un paso adelante.

-¿En los momentos clave tiró de la clase noble?

- La experiencia no se compra ni se entrena, se tiene, y los que la tienen son los más veteranos.

-¿Lo de Pito es doloroso?

-Estoy contigo. Es algo que no volverá a suceder; es decir, que los jugadores se puedan marchar sin que el club se beneficie. En dos años daremos la vuelta a esta situación para que no se vuelva a repetir.

-¿Qué jugador es el más le ha sorprendido?

-La rebeldía de Fernan y el potencial de Matteus y Darío, pero quiero ser políticamente correcto. Todo el equipo está bien.

-¿Y del club?

-La libertad para trabajar,. En Italia, por ejemplo, los presidente son forofos, lo abarcan todo y así no se funciona. Don Tomas [Fuertes ]nos da libertad.

-¿Tiene ElPozo buena cantera?

-Sin lugar a dudas la mejor. Aquí se cuida mucho.

-¿Seguirá Giustozzi en Murcia?

-Tengo un año más de contrato. No me lo planteo, pero quiero ganar.

-¿Se arrepiente de haber venido?

-Para nada. Es verdad que nos ha costado adaptarnos, pero estamos muy bien.

-¿Entrenará al Inter o al FC Barcelona alguna vez?

-No se sabe que pasará. De momento estoy aquí, en uno de los grandes, pero me gusta ganar.

-¿Cuente alguna manía o ritual en los partidos?

-Yo empiezo los partidos siempre sentado, al segundo de pitar el inicio del partido me levanto y ya jamás me siento.

-Se habla de la posible llegada de jugadores como Pacheco, Tolra o Paradinski, ¿está consensuado?

-Respeto las funciones de cada uno. Eso es competencia de Fran [Serrejón] y por supuesto me consulta.

-¿Ve una final Barça-ElPozo?

-Si que la veo, nosotros estamos bien y me veo en la final, el Barça sí que no lo sé.

-¿Alguna anécdota destacable en el tiempo que lleva en Murcia?

-Aquí llueve poco. Estos días que llovió cogí al perro y salí a pasear. Necesitaba la lluvia y aquí es difícil verla.

-¿Algo negativo?

-Mejor no te lo digo, bueno si, lo del pádel, no vuelvo a jugar hasta que no le coja el tranquillo.