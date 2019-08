Fútbol Sala | ElPozo Murcia Primera trampa en busca del trono Los jugadores de ElPozo, que intentarán ganar la Intercontinental, en la pista del Bangkok Arena. / elpozo ElPozo inicia la Intercontinental ante el campeón iraní, que ayer asustó al Magnus de Brasil JOSÉ OTÓN Bangkok Martes, 27 agosto 2019, 01:36

Ha llegado el momento. Arranca la Intercontinental, el trofeo internacional más prestigioso a nivel de clubes, una copa que falta en las vitrinas de ElPozo, que hoy salta a la pista del Bangkok Arena, en la capital tailandesa, dispuesto a escribir un capítulo histórico. Y lo hace tras la victoria angustiosa que consiguió ayer el Magnus ante el Varzaghan (3-1), rival de ElPozo hoy, que hace albergar más ilusiones a los murcianos de cara a estar en las semifinales del sábado. El motivo: los de Giustozzi necesitan ganar hoy a los asiáticos por tres goles de diferencia para que en la segunda y última jornada del grupo, mañana, les sirva un empate ante el propio Magnus para acabar primeros.

Ficha Pista: Bangkok Arena. Hora: 9.00 hora española (7TV). Quinteto M. S. Varzaghan: Samini, Shajari, Bocao, Fakhim y Mandi Javid. Suplentes M. S. Varzaghan: Vafaei, Vampeta, Orouji, Kohan, Momeni, Hajizadeh y Aghapour Quinteto ElPozo Murcia: Fede, Leo Santana, Andresito, Pol Pacheco y Álex Yepes. Suplentes ElPozo Murcia: Espindola, Miguelín, Marc Tolrá, Alderto, Felipe Valerio, Fernando, Darío Gil, Matteus y Felipe Paradynski.

Esa es la lectura positiva, aunque también hay una negativa: que el Mes Sungun Varzaghan no es una comparsa e intentará plantar cara a los murcianos en el Bangkok Arena. La victoria sufrida del Magnus ha demostrado que el fútbol sala iraní está al alza y que tiene argumentos para poner en alerta a los jugadores de ElPozo: «Son prácticamente la selección iraní, son jugadores muy físicos. No va a ser fácil», asegura Fran Serrejón, director general y deportivo de ElPozo, que acompaña en Bangkok a su equipo.

A Álex Yepes no le sorprende el nivel de su rival de hoy: «Sabemos lo buenos que son, el nivel que dan en sus equipos y en la selección. Juegan de forma muy individual, son fuertes y sus pívots son muy buenos; tendremos trabajo», asegura el ciezano. En la expedición de ElPozo está prohibido hacer cáculos de cara a la clasificación: «Cualquiera de los dos partidos te deja fuera. Tenemos que salir a ganar los dos. Sin seis puntos va a ser difícil pasar. Creer que puedes pasar con tres o cuatro puntos es malo. Hay que dejar de pensar en eso y ganar», comenta Serrejón. «Después de seis años sin jugar esta competición es importante estar aquí. Diego Giustozzi ha venido a ganar y nosotros también, es un torneo grande. Si ganamos al Varzaghan dependemos de nosotros, esa es la única aspiración que tenemos, de momento», afirma Álex. Otra buena noticia es que Miguelín estuvo presente y participativo en los dos últimos entrenamientos de ElPozo: «Ha entrenado bien y tiene buenas sensaciones. Notará la falta de ritmo pero irá mejorando conforme avance el torneo», dice Serrejón.

«Sabemos lo buenos que son, en su equipo y en la selección. Vamos a tener mucho trabajo» Álex Yepes, pívot de ElPozo Murcia

Disciplinados y físicos

Para todos los que están metidos de lleno en el mundo del fútbol sala, el nivel en Irán no es una sorpresa. Con el paso de los años han ido dando cabida en su fútbol sala a jugadores brasileños como los ex de ElPozo Ciço, Jé y Gréllo, lo que ha aumentado su nivel competitivo. «ElPozo tiene más equipo y más banquillo, pero el Mes Sungun no se lo va a poner fácil. Va a ser un choque intenso. Los jugadores iranís son disciplinados y muy físicos. Ahora ya no se limitan a quedarse solo en su país; están saliendo a ligas como la china y rusa, entre otras. Eso sube su nivel», afirma el propio Gréllo,que militó en el Giti Pasand, otro equipo de los grandes de la Superliga de aquel país. Con cerca de 83 millones de habitantes, el fútbol sala es el tercer deporte en Irán, solo por detrás del fútbol y el voleibol.

«Hay una gran pasión por el fútbol sala en Irán; tienen gente que ya juega en China y Rusia» Gréllo, exjugador de ElPozo Murcia

La selección iraní de fútbol sala es el conjunto más importante del país, y más después de haber obtenido el tercer puesto en el Mundial de Colombia en 2016, cuando contra todo pronóstico tumbaron en los octavos de final a la potente Brasil, en un choque que acabó en empate a cuatro y que los de Oriente Medio acabaron solventando en los penaltis. En cuartos se deshicieron de Panamá, hasta que se toparon con Rusia en semifinales, que solo la tumbó por un gol. «Hay una gran pasión por el fútbol sala en Irán. Había veces que jugábamos un martes a mediodía e iban a vernos 4.000 personas al pabellón, a pesar de que no estaba permitida la entrada a las mujeres», recuerda Gréllo de su estancia en la Superliga iraní.

«Son un equipo muy físico, pero estamos preparados; queremos dar un golpe de efecto» Fran Serrejón, director deportivo de ElPozo

Dominador en Asia

El Mes Sungun, como avisa el exjugador de ElPozo, mostró ayer un gran nivel con jugadores como Javid, que podría jugar en la Liga española. Un conjunto integrado por futbolistas que han ganado 10 de las últimas 11 Copas de Asia y que cuenta incluso con brasileños como Bocao y Vampeta que suben el nivel de un equipo que ha estado cerca de darle un susto al Magnus y que intentará hacer lo mismo con el equipo murciano, que ha viajado a Bangkok dispuesto a llevarse la Intercontinental: «Estamos preparados y concienciados, aunque el nivel del torneo es muy alto», asegura Serrejón.