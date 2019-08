Copa Intercontinental | ElPozo Murcia «No podemos salir a empatar, iría en contra de nuestra filosofía» JOSÉ OTÓN Bangkok Miércoles, 28 agosto 2019, 02:12

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo, acudió a la sala de prensa satisfecho y relajado tras el buen papel de su equipo ante el Mes Sungun: «Estoy contento por el resultado y el funcionamiento del equipo, pero por como está el torneo no nos va a alcanzar para meternos en semifinales. El duelo ante el Magnus será igual o más importante que el que hemos jugado ante el conjunto iraní. La alegría, de momento, es mesurada», dice el argentino.

El partido de ayer sirvió para sacar conclusiones: «Me quedo con dos cosas: con el grupo, por lo que se respira en cuanto a la unión, ya que se está formando un grupo humano muy importante y eso para mí es muy importante. Y también con que empezamos a tener una identidad, a pesar de tener cinco jugadores nuevos. Iremos mejorando. Veo un equipo igualado a nivel individual y eso me da confianza para jugar con todos».

El regreso de Miguelín

El estreno en la Intercontinental también sirvió para que Miguelín jugase sus primeros minutos tras operarse de la rodilla: «Queríamos ver sus sensaciones dentro de la cancha. Será él quien responda de acuerdo a sus sensaciones para pararlo o para exigirle un poco más». Lo que es evidente es que ElPozo no está clasificado todavía para las semifinales: «Tres puntos no nos alcanzan. Sabemos competir muy bien. Hicimos muy bien las cosas en defensa y nos asentamos un poco más en ataque. Contra un equipo brasileño no puedes salir a empatar. Tienen 14 jugadores muy buenos que han ganado dos veces la Copa Intercontinental. Tenemos que salir a ganar. Va en contra de nuestra filosofía, no sabemos salir a dar protagonismo al rival, salimos a jugar nosotros».

Fernando, con sus dos goles, fue clave en la victoria de ayer, aunque lanza un mensaje realista: «Si perdemos contra el Magnus Futsal el buen papel ante el equipo iraní no vale para nada. Tenemos que salir a por todas», dice el jugador andaluz. El nuevo ElPozo tiene más argumentos, a pesar de jugadores como Pito: «Los nuevos se han adaptado muy bien, hemos corregido errores con jugadores que nos dan mucho. Ha sido una temporada dura. Tenemos una plantilla muy competitiva que sabe a lo que juega», recuerda el granadino, que este año podría ganar más peso en una plantilla en la que «hemos perdido cosas, pero hemos ganado en muchas otras».