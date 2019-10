FÚTBOL SALA La novedad es un canterano ElPozo vuelve a la Liga recibiendo este sábado al colista Pescados Burela, con la presencia de Leandro Altamirano ANDRÉS CREMADES Murcia Sábado, 19 octubre 2019, 11:45

ElPozo Murcia vuelve este sábado a la Liga después de su participación en la fase inicial de la Liga de Campeones. Lo hará recibiendo al Pescados Rubén Burela (13 horas), que es el colista, en un partido en el que es novedosa la presencia del canterano Leandro Altamirano.

El equipo que entrena Giustozzi afronta con ilusión el duelo ante Burela. Cuarto en la tabla con diez puntos, ElPozo buscará ante su afición prolongar su buena racha de resultados, después de enlazar tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas de Liga. Una semana más, el técnico argentino no podrá contar con Miguelín, aún no recuperado, ni con el lesionado Leo Santana. Tampoco con Andresito, quien se queda fuera por decisión técnica y será sustituido por el jugador del filial Alatamirano. Sí estará el que poco a poco se está convirtiendo en el hombre gol de los charcuteros, Paradynski, que llega en su mejor momento a un partido que tiene que servir para reivindicarlo. Cinco goles en cinco partidos ponen al brasileño en el foco de todas las miradas.

Diego Giustozzi compareció en rueda de prensa y se mostró cansado, como así reconoció: «Llevamos un tramo muy intenso en este comienzo de temporada. Necesitamos jugar el encuentro y descansar, recargar y comenzar otra fase. La primera ha sido muy exigente y necesitamos frescura».

El argentino sabe que ElPozo está creciendo: «Hemos jugado seis o siete finales en seis meses, algunos habían disputado una o dos en cuatro años, esto es importante. Así como que nos televisen prácticamente todas las semanas. La gente quiere ver al equipo, ElPozo es atractivo». La bomba de ayer saltó cuando Giustozzi anunció que Altamirano entraba en la lista y dejaba fuera de convocatoria al internacional cordobés Andresito. Al respecto dijo que «hay que premiar a los canteranos con hechos, no solo con palabras y cuando están es porque tienen un nivel mejor que los del primer equipo».

Pescados Burela viaja a Murcia con la necesidad de puntuar. Los de Juanma Marrube son últimos. Solo han conseguido un punto en cinco jornadas, y a pesar de no haber ganado aún, no descartan dar hoy la sorpresa en el Palacio de los Deportes. A los gallegos les está costando mucho entrar en la competición. Además, las bajas no están ayudando.

Las plantillas de ElPozo Murcia FS y Burela Pescados Rubén se han enfrentado en 15 ocasiones, ocho en el Palacio de Deportes, tanto en Liga regular como en 'playoff'. Los murcianos han cosechado 6 victorias y 2 derrotas. La pasada temporada ElPozo se impuso 7-1 en Murcia y en Burela 2-8. ElPozo volverá a utilizar la promoción 'on Line'. Las entradas de infantil hasta 16 años cuestan 5 euros. A partir de las 11, horas habrá precio único de 10 euros.