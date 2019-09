Fútbol Sala | ElPozo Murcia Miguelín tampoco está para la Liga Miguelín, en acción, la temporada pasada. / C. R. Las previsiones no se han cumplido y aún no hay fecha para la reaparición del capitán de ElPozo, que se operó de menisco al final del curso pasado ANDRÉS CREMADES MURCIA Miércoles, 11 septiembre 2019, 02:39

Miguelín no estará en el inicio de liga, como no estuvo en la Intercontinental y como tampoco estuvo en la Supercopa de España. El internacional español y capitán de ElPozo se operó nada más terminar la temporada del menisco de su pierna izquierda, lesión que arrastró durante toda la pasada campaña y que le impidió en varias ocasiones ir con la selección. También se perdió varios partidos de ElPozo.

La pretemporada fue bien, comenzó al mismo ritmo que los compañeros, incluso se probó en algunos partidos. Pero el jugador no cumplió los plazos que le habían dado José Barrio y Pablo Velandrino, los fisioterapeutas del club, y aparecieron las molestias, lo que obligó a los citados fisios a parar a Miguelín antes de la Intercontinental. El capitán estuvo en Bangkok con el grupo, pero no jugó, como tampoco lo hizo en la final de la Supercopa contra el Barcelona, que se jugó en Guadalajara.

La preocupación parece que no termina de desaparecer. Las previsiones no se han cumplido y, además, no hay una fecha determinada para que el internacional vuelva a jugar. No viajará al primer partido del equipo a Galicia y seguirá su recuperación en Murcia.

De cara a este primer partido de Liga, Diego Giustozzi, además de a Miguelín, tendrá que dejar en casa a otro jugador, ya que solo puede convocar a doce.

El segundo capitán de ElPozo, Álex Yepes, ha reconocido que después de «dos días de pasarlo mal empieza una ilusionante Liga», en la que el cuadro charcutero tratará de romper su prolongada racha de subcampeonatos en competiciones nacionales.

Álex hizo esas declaraciones tras la derrota por 4-3 encajada ante el Fútbol Club Barcelona Lassa en la final de la Supercopa de España celebrada en Guadalajara.

«Volvimos a realizar un gran partido, pero cometimos errores que en una final no se pueden tener, aunque no hay que olvidar que el mejor del encuentro fue su portero y así las penas duelen un poco menos. Juanjo fue la clave».

Por otra parte, la Liga Nacional de Fútbol Sala ha hecho público que Fede Pérez, portero de ElPozo, firmó la mejor parada de la Supercopa, a tiro del brasileño Marcenio ya con 2-0 en el marcador; y que Pol Pacheco, también jugador del conjunto murciano, marcó el mejor gol de esa final, el que era el 4-2, a pase de Marc Tolrà con un tiro a la media vuelta.