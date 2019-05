Fútbol sala Miguelín da un paso al frente Miguelín, en una rueda de prensa. / c. r. El capitán de ElPozo pide a sus compañeros que vuelvan a ser un equipo unido para superar la eliminatoria ante el Aspil Vidal: «No queremos irnos ya de vacaciones» LA VERDAD MURCIA. Miércoles, 15 mayo 2019, 01:49

Los pesos pesados de ElPozo no tuvieron su día el pasado sábado en Tudela, en el primer partido de los cuartos de final de la lucha por el título de Liga. En el primer partido de la aliminatoria al mejor de tres partidos ante el Aspil Vidal Ribera Navarra se echó de menos la aportación de Miguelín, Álex y Pito, quienes no estuvieron a la altura. El primer de ellos, quien además es el capitán del equipo, habló ayer en rueda de prensa. El balear dijo que «no hay que pensar más allá del sábado», aunque dejó claro que su deseo no es otro que el de igualar la aliminatoria. «No queremos irnos ya de vacaciones», dijo.

Esta declaración de intenciones del ala balear muestra bien a las claras la importancia del compromisoque se disputará a partir de las 13.15 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia. Si ElPozo lo gana volverá a recibir en el mismo escenario al cuadro navarro el domingo, a partir de las 20 horas, en el que sería el tercer y último encuentro de la serie que conduce a las semifinales.

Miguelín comenzó su comparecencia pública de ayer hablando de la derrota por 3-2 encajada el pasado sábado en el pabellón Ciudad de Tudela. «Estamos fastidiados y sabemos que tenemos una bola de partido en contra. Nos jugamos toda la temporada y debemos dar un paso adelante y ser ese equipo unido que ha sido durante muchos meses en esta misma campaña. La eliminatoria depende de nosotros y tenemos que hacer valer el hecho de jugar en casa».

«Queremos llegar a la final y ganar esta Liga, y dependemos de nosotros para lograrlo»

En el arranque de las eliminatorias por el título perdieron los cuatro cabezas de serie -Fútbol Club Barcelona Lassa, ElPozo, Osasuna Magna y Movistar Inter a manos de Levante, Aspil Vidal, Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal, respectivamente-, lo cual es sorprendente, aunque demuestra lo competitiva que es la Primera División este curso.

«Está siendo una competición muy disputada en la que cualquier rival puede ganar a otro. Los cuatro primeros perdieron sus partidos y es un motivo más para dar un paso adelante y no debemos pensar más allá del sábado. Necesitamos al pabellón de nuestro lado y a nuestra gente apoyando, pues ninguno de nosotros quiere irse ya de vacaciones, sino que queremos llegar a la final y ganar esta Liga. Dependemos de nosotros para lograrlo, aunque también necesitamos a la afición», ha remarcado.

Un rival que no se arruga

De Aspil Vidal Miguelín ha resaltado que «es un rival al que le gusta jugar y correr y no se arruga. Ellos vendrán sin presión y a jugarnos de tú a tú, mientras que nosotros debemos dar el do de pecho y jugar con corazón y alma».

Con respecto al bajón experimentado en los dos últimos meses, el capitán grana indicó que «en una temporada siempre hay momentos menos buenos y ahora nos está tocando. Llegamos a la Copa de España como aviones y ahora hemos bajado algo, por lo que debemos cambiar el chip pues esperamos estar en la semifinal».