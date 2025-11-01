Marcel rescata a ElPozo de la caldera de A Malata y consigue una victoria de campeón Los de Josan resistieron a la trampa de O Parrulo Ferrol y encadenan la séptima victoria seguida para distanciar al Jimbee en lo más alto de la tabla

Antonio Zomeño Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:34 | Actualizado 19:47h.

Doce horas hasta una caldera. Medio día en la carretera separaba al líder de A Malata, el coliseo trampa donde ElPozo estaba obligado a no perder el apetito. El mal de altura amenazaba, el vértigo desde esa primera plaza que no se pisaba desde hacía dos años. Todo se puso en contra para el cuadro murciano en Ferrol: un gol en propia en la primera llegada visitante, la remontada fantasma que el monitor concedió a los locales, un penalti en contra cuando el partido agonizaba; pero los de Josan viven de dulce. Estados emocionales; dinámicas positivas. El viento sopla más fuerte en la cima, pero los murcianos aguantaron todos los arreones para hacerse con una victoria improbable, donde nueve de cada diez guiones repetidos habrían salido cruz.

Porque el O Parrulo Ferrol, un recién ascendido a Primera División, fue un rival digno, hambriento sobre un 40x20 a reventar donde ha cimentado un gran arranque de curso. Los de Gerard Casas no entienden de escudos ni palmarés, e hicieron sudar sangre a un ElPozo que no bajó los brazos cuando peor pintaba todo, con un arreón de orgullo personificado en Marcel, empoderado este curso a través de ese brazalete que está devolviendo, poco a poco, la mejor versión del ala brasileño. Las lesiones parecen cosa del pasado, y los de Josan no podrían recibir una mejor noticia. Asistencia y doblete final para sacar los tres puntos de una caldera donde todo indicaba que ElPozo debía salir escaldado (3-4).

Ferrol Starna, Jhoy, Novoa, Orzáez y Santa Cruz. También jugaron Penezio, Vukmir, Turbi, Diogo, Rumbo y Jon. 3 - 4 ElPozo Henrique, Ricardo Mayor, Gadeia, David Álvarez y Dener. También jugaron Bebe, Ricardinho, Rafa Santos y Edu Sousa. Goles: 0-1, minuto 5: Bebe. 1-1, minuto 15: Bebe en propia puerta. 1-2, minuto 25: Rafa Santos. 2-2, minuto 25: Diogo. 2-3, minuto 29: Penecio. 3-3, minuto 34: Marcel. 3-4, minuto 40: Marcel.

Árbitros: Jorge González y Luis Sánchez.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón A Malata ante unos 3.000 espectadores.

La primera parte pasó por un doblete de Bebe. De la picadita sublime para adelantar a los suyos, al autogol en un intento de despeje que desvió una trayectoria que un gran Henrique no pudo corregir. Poco más en un primer acto de tácticas anuladas y gestión emocional. El partido había de empezar tras el descanso.

Porque el pitido que marcaba el regreso despertó una tromba ofensiva, donde Rafa Santos fue el más listo en un córner botado por Marcel al corazón del área. Del 1-2 se pasó a la remontada de los locales. Primero la cazó Diogo en el área pequeña, tras el rechace del enésimo intento de Novoa por la izquierda. Y de las tablas a la remontada, con un contragolpe que Penezio definió con suspense, todo el posible en los dos minutos de revisión que despejaron los fantasmas locales.

Un escenario desconocido para ElPozo. Tocaba remar, y Marcel agarró el timón ante el oleaje del cuadro naval. A falta de ocho minutos, el ala brasileño aceleró mientas el resto miraba, con una combinación eléctrica que limpió las telarañas de Starna. Los de Josan lo buscaban más, espoleados por su capitán, pero fue Edu Sousa quien mantuvo las constantes vitales con una aparición fugaz, pero estelar, deteniendo el penalti a Penezio a falta de cinco minutos. Bebe como portero-jugador, y Marcel pescando en aguas revueltas para la séptima victoria consecutiva a menos de un minuto del final. De la trampa en A Malata escapó vivo ElPozo, aún más líder.