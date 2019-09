El Jaén mide el estado de ánimo de un ElPozo atascado Giustozzi da instrucciones a sus jugadores. / javier carrión / agm El equipo de Giustozzi, que encadena tres derrotas, tras las sufridas en la Intercontinental, Supercopa y Liga, necesita enderezar el rumbo ante un incómodo rival ANDRÉS CREMADES MURCIA Sábado, 21 septiembre 2019, 01:07

A ElPozo le han llegado las urgencias en la segunda jornada. No puede fallar, tras haber encadenado tres derrotas seguidas en el arranque de la temporada: en la fase de grupos de la Copa Intercontinental, en la final de la Supercopa de España y en el inicio de la liga, en la pista del O'Parrulo. Hoy recibe al Jaén (13 horas), en el partido más llamativo de la segunda jornada. De hecho será televisado en 'prime time' por Gol TV. El encuentro no va a ser fácil. Se ven las caras dos equipos que tienen una fuerte rivalidad que hace que en todos los partidos salten chispas. Este año, además, con el aliciente de ver en las dos porterías a dos metas, Fabio en el Jaén y Espíndola en el ElPozo Murcia, que han cambiado la camiseta.

ElPozo tiene las bajas de Miguelín y de Pol Pacheco. Diego Giustozzi, fiel a su política de mostrar siempre su mejor cara, deja claro que lo que le ha pasado a El Pozo en este inicio de Liga entra dentro de lo normal. «Esto es muy largo. Nadie puede pensar que con las competiciones que vamos a tener, no vayamos a pasar por todo tipo de circunstancias. Vinieron cinco chicos nuevos y tenemos que ir adaptándonos».

La confianza del argentino

Dice el argentino que no está preocupado: «A mí no me preocupa el tema del juego. El equipo lo está haciendo bien, de hecho, contra nosotros el portero rival siempre es el MVP del partido. Me preocupan más otras cosas, que poco a poco iremos mejorando».

Al referirse al rival de hoy, el técnico del equipo murciano dice que sabe de su potencial, ya que «el año pasado nos enfrentamos muchas veces. Nos conocemos y sabemos que ellos no van a cambiar su juego, y nosotros tampoco, pero sabemos que jugamos contra uno de los top-5 de la liga y ante nuestra gente, no hay duda hay que ganar».

El Jaén, equipo que también tropezó en la primera jornada liguera, empató ante el Viña Albali, quiere redimirse hoy en el Palacio de los Deportes de Murcia. Dani Rodríguez, técnico jienense, es claro: «El Palacio es una pista donde la temporada pasada hicimos grandes encuentros sin demasiada fortuna. Lo intentaremos repetir. Intentaremos ponerle las cosas difíciles a ElPozo, haciendo un partido serio, tanto en ataque como en defensa, para recuperar esos dos puntos que se nos escaparon en la primera jornada».

El preparador de Jaén dice de El Pozo que, «a pesar de no haber tenido un buen inicio de temporada, tanto en la Supercopa como en la primera jornada liguera, sabemos de su potencial y de lo difícil que es batirlo».

El encuentro de hoy será el 19º entre murcianos y jienenses en Liga regular y 'playoff', y el décimo en tierras murcianas. El balance es favorable a ElPozo con 7 victorias y 2 empates en casa. Son duelos caracterizados por la máxima igualdad. La temporada pasada concluyeron 2-2 en Murcia y 4-4 en Jaén.