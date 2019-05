La hora de la verdad llega en Tudela El entrenador de ElPozo, Diego Giustozzi. / LV Arrancan los cuartos de final por el título para ElPozo, que busca el primer punto en casa del Aspil ANDRÉS CREMADES MURCIA Sábado, 11 mayo 2019, 02:32

Comienza lo bueno. Hoy sin excusas, ya que cualquier traspié se pagará muy caro a partir de ahora. Arranca el 'playoff' por el título de Liga con una ida de cuartos de final en la que ElPozo Murcia tendrá disponibles a los catorce jugadores de la primera plantilla. Llega, además, con más descanso que el Aspil Vidal navarro y ha preparado esta eliminatoria a conciencia desde hace un mes. Así, se ha trabajado para que Miguelín, Álex, Pito, Andresito y Xuxa lleguen en las mejores condiciones a un 'playoff' muy duro.

ElPozo es consciente de que no puede fallar, la temporada ha ido de manera notable, aunque se ha fracasado en competiciones como la Copa de España o la Copa del Rey. Pero este año los de Giustozzi estaban diseñados más para la Liga, en la que han puesto todo para ser primeros. Aunque no lo han conseguido, lo cierto y verdad es que el calendario por la parte del equipo murciano es mejor, ya que ElPozo evitaría al Movistar Inter y el Barcelona hasta la final, en caso de alcanzarla.

Hace ya una década que ElPozo Murcia no levanta el título liguero. Desde la temporada 2009-10 el equipo de las empresas Fuertes no gana una competición que se le niega sistemáticamente. De esta forma, la presión y la necesidad por terminar campeones hicieron que se acabase con la 'era Duda' y se fichase a Diego Giustozzi, que ha respondido bien con algunos altibajos. Ya no hay margen de error. La necesidad es grande y se espera que ElPozo cambie su imagen, tras haber terminado la Liga dando unas sensaciones un tanto desalentadoras. Y es que desde el partido de Cartagena, el equipo murciano no ha competido bien, por eso en el 'playoff' todo tiene que cambiar.

ElPozo Murcia goleó a los navarros en el choque de ida de este curso y empató en el de vuelta

Rival en racha

Los de Pato, por su parte, afrontan la lucha por el título tras un fantástico final de liga regular, en el que sellaron una meritoria séptima posición. Sin tiempo para el descanso debido a su participación en la final a cuatro de la Copa del Rey del pasado fin de semana, el equipo de Tudela encara su sexta participación en unos 'playoff' por el título midiéndose a los charcuteros en el que va a ser el partido más importante de los navarros esta temporada. El entrenador alicantino ha sido claro: «Si estamos a nuestro nivel, somos un rival peligroso, aunque los favoritos son ellos, pero sería muy importante hacernos con el primer punto, para traspasarle la presión en su pista».

Este será el primer encuentro entre ambas escuadras en un 'playoff'. ElPozo Murcia y el Aspil Vidal Ribera Navarra se han enfrentado en dieciséis ocasiones, pero siempre en la liga regular. De estos choques, ocho se han disputado en Tudela con seis victorias para el conjunto murciano, un empate y una derrota. En la actual campaña, en el partido de la primera vuelta ElPozo Murcia ganó 5-0 en el Palacio de los Deportes de Murcia, mientras que en Tudela el partido acabó con un 3-3.