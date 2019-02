FÚTBOL SALA La hora de la revancha Imagen de archivo de su último enfrentamiento. / Guillermo Carrión/ AGM ElPozo recibe al Barça con la intención de vengar su dolorosa eliminación en la Copa del Rey y acercarse a un punto del líder ANDRÉS CREMADES Sábado, 16 febrero 2019, 01:06

La revancha está servida. Hoy a las 13.15 horas, con la pista azul de la Liga como testigo, ElPozo Murcia quiere vengar su eliminación de la Copa del Rey ante el Barça. Un encuentro que ha polarizado toda la atención del mundo del fútbol sala. El segundo y el primero volverán a dar espectáculo del bueno, como ha sucedido en los dos partidos que se han jugado esta temporada. Como prueba de la igualdad reinante, un dato: ninguno pudo ganar en el tiempo reglamentario en los dos duelos anteriores, que tuvieron buen juego, emoción y jugadas de exquisitez técnica.

Los de Giustozzi llegan con un tropiezo que sabe a gloria, y es que tras entrar con 3-2 en el último minuto ante el Aspil Ribera, Fernan marcó el tanto del empate. Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo, fue categórico en rueda de prensa: «Lo de Navarra es algo que puede pasar, pero yo estoy contento con el grupo. Los jugadores trabajan a destajo y a veces la finalización nos cuesta, pero estamos en buena disposición de afrontar este partido». El argentino no va a poder contar con Andresito por tercer partido de forma consecutiva, así como tampoco con el brasileño Xuxa, pero el preparador de ElPozo no pone excusas: «Somos los que estamos y punto, de los que no tengo no puedo hablar. Además, recuperamos a Álex García y el resto están en buenas condiciones». Del Barça Giustozzi señaló que «si le dejas el balón te puede matar y, si no se lo dejas, te puede matar, así que es un partido muy difícil».

Miguelín, el capitán, llega en buenas condiciones y es optimista: «Le debemos una a la afición, ante el Barcelona toca ganar y disfrutar con los nuestros. Ellos son un buen equipo, pero nosotros somos ElPozo y jugamos con los nuestros». Los jugadores son conscientes de que van a tener toda la atención del mundo del fútbol sala. El balear se muestra seguro: «Es un partido para entrar de frente. Nosotros tenemos que ganar, ya que es importantes discutir el primer puesto y optar a ello, para eso hay que vencer».

Los jugadores de Andreu Plaza llegan en un buen estado de forma a este importante duelo, ya que acumulan seis victorias consecutivas y saben que un triunfo hoy en el Palacio de los Deportes rompería la Liga. Una distancia de siete puntos sería casi insalvable para el equipo charcutero. En el partido de la primera vuelta entre ambos conjuntos la igualdad fue la gran protagonista también sobre la pista azul y el resultado final fue de 3-3 gracias a una tardía reacción del equipo murciano.

Menos presión para el Barça

Plaza es claro: «Para nosotros es un partido importante y para ellos es una final». Y es que ahora mismo el Barça Lassa es líder con cuatro puntos sobre ElPozo y ocho más que el Inter. Los blaugranas se encuentran ante una de esas jornadas trascendentales. Pase lo que pase, el Barça saldrá líder del Palacio de los Deportes, pero en caso de victoria ya serían siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado a falta de ocho jornadas para el final. «Está claro que si ganamos daríamos un paso de gigante para acabar primeros la liga regular y este es uno de los grandes objetivos para tener ventaja de campo en los 'playoff'», dice Lozano.

Plaza se ha traído a todos los disponibles, un total de 13 jugadores, y tendrá que hacer un descarte en la previa del partido. Las únicas bajas seguras son las de los lesionados Rivillos y Esquerdinha.

De los 67 enfrentamientos entre ambos conjuntos en la Liga, 34 se han disputado en el Palacio de los Deportes con el balance a favor de ElPozo Murcia con 24 victorias, 2 empates y 8 derrotas. En la pasada temporada ElPozo se alzó con la victoria en los dos encuentros de la liga regular (3-1 y 2-3), mientras que en el 'playoff' el Barça se impuso 3-2 y 2-4, respectivamente.

En las explanada del Palacio habrá una 'fan zone' desde las 11.45 horas, con diferentes actividades para animar la previa del encuentro.