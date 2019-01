Fútbol Sala | ElPozo FS Una gran pista para olvidar el bache Giustozzi, entrenador de ElPozo. / Guillermo Carrión / AGM ElPozo solo tendrá la baja de Álex García, pudiendo contar con el capitán Miguelín ANDRÉS CREMADES Murcia Domingo, 27 enero 2019, 09:30

Vuelve el gran clásico de la Liga. ElPozo Murcia visita al Movistar Inter, un partido que ningún aficionado del fútbol sala se quiere perder. Son dos equipos de los llamados a disputar el campeonato y que llegan muy cerca, ya que están separados por tres puntos. El Movistar tiene ante sí el reto de ganar el encuentro para quitarle la segunda posición a los de Giustozzi. Por el contrario, el equipo murciano sabe que una victoria en el pabellón Jorge Garbajosa daría por buenos los últimos empates e incluso la eliminación en la Copa del Rey ante el Barcelona se vería de forma más benigna.

Pese a estar cerca en la tabla, las trayectorias de ambos son diametralmente opuestas. Los madrileños llegan con su pase a la 'Final Four' sellado y tras realizar un gran partido ante el Jaén, levantando así las expectativas con un equipo que se había mostrado muy irregular. ElPozo, en cambio, llega al choque después de sumar tres empates de forma consecutiva y tras ceder el liderato la semana pasada. Además, no fue capaz de ganar ante su público el miércoles en la Copa del Rey con un Palacio entregado, y todo ello hace que el equipo aterrice con algunas dudas y haya generado un cierto debate sobre su propuesta.

ElPozo solo tendrá la baja de Álex García, pudiendo contar con el capitán Miguelín, que sigue acarreando molestias pero que será de la partida. En todo caso, el cierre Alberto García también viaja por si las molestias impidieran jugar al balear. Andresito fue otro de los que terminó tocados ante el Barça, pero el ala cordobés ha experimentado una mejoría clara en los últimos días y también está en Madrid.

En el Movistar solo cuenta con la baja de Elisandro, que sigue lesionado, así que Jesús Velasco tiene a casi todo su equipo para uno de esos encuentros que comienzan a marcar la Liga. El entrenador del Movistar, que ha renovado esta semana su contrato hasta el año 2020, fue categórico al decir que «es uno de esos partidos que todos queremos disputar. ElPozo está cambiando y se ha confirmado como un equipo más intenso, que compite bien. Esto le hace ser un rival peligroso en todos los partidos, pero queremos ganar y estar en la lucha por la Liga».

Bebe, un ex de ElPozo, también sabe de la importancia del duelo: «ElPozo viene con buenas sensaciones, está compitiendo bien y sabemos de su intensidad, pero jugamos en casa y los interistas nunca fallan en este tipo de partidos, así que solo nos vale ganar».

Cabezas limpias

Giustozzi, entrenador de ElPozo, no quiere que se produzca lo de la primera vuelta, en la que el Movistar especuló y se aprovechó de fallos puntuales, resultando un partido parecido al del Barcelona. Yes que, aunque el equipo charcutero domine, al final las individualidades (y de esas tiene muchas el Inter) son las que determinan un resultado u otro. Es por eso por lo que el argentino solo quiere «gente que crea, cabezas limpias y con hambre de hacer cosas interesantes. No quiero gente con la mente en otro sitio, toca ganar y dar una alegría a nuestra afición».

En los enfrentamientos entre ambos conjuntos en la Liga, el Movistar Inter suma un total de 49 victorias, mientras que ElPozo Murcia firma 31 triunfos. La pasada temporada el Inter se llevó el clásico en su pista 4-1, y en la actual campaña, pese a la igualdad en el encuentro de la ida, se impuso el equipo madrileño al final 3-5.