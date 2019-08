Fútbol Sala | ElPozo Murcia Giustozzi quiere «partidos de verdad» para ElPozo antes de la Intercontinental Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia Fútbol Sala, en una fotografía de archivo. / Nacho García / AGM El torneo se disputará en Bangkok del 26 de agosto al 1 de septiembre EFE Miércoles, 14 agosto 2019, 12:22

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia Fútbol Sala, admitió este miércoles que necesitan «partidos de verdad» para llegar en buena forma a la Copa Intercontinental, que se disputará en Bangkok del 26 de agosto al 1 de septiembre, y dijo que «se nota todavía la falta de ritmo», lo cual hace que «no dominemos los partidos como queremos».

El técnico argentino hizo estas declaraciones después de que el equipo empatara a tres goles en la pista del Jaén Paraíso Interior, otro rival de Primera División, en un partido en el que iban ganando por 0-3 con los tantos marcados por Matteus, Andresito y Alberto García y en el que se vieron dominados en la segunda parte. Era el segundo encuentro de esta fase de preparación -en el primero ElPozo ganó por 0-9 al Zambú CFS Pinatar, de Segunda B- y Giustozzi ya va extrayendo conclusiones.

«Necesitamos más partidos así, encuentros de verdad, y es fundamental tener pruebas como esta que nos sirvan de cara a lo que vendrá a poco más de 10 días en la Copa Intercontinental», apuntó el entrenador, quien pudo contar con los dos capitanes, Miguelín Sayago y Álex Yepes, ambos con el alta tras las operaciones de rodilla a las que sometieron este verano. «Estoy contento de tener a todos, aunque Álex y Miguelín no están al 100%. Tenemos que competir enseguida y no hay tiempo para esperar a recuperarse y en ese sentido tenemos mucho trabajo a realizar a corto plazo», comentó. Giustozzi también indicó que falta ritmo. «Hacemos lo que trabajamos en los entrenamientos, pero sólo a ratos y es normal en una plantilla que ha cambiado a cinco jugadores y ha empezado a rodar hace poco. Se nota todavía la falta de ritmo y no dominamos los partidos como queremos», concluyó.