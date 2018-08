Giustozzi: «Cuando quería ser entrenador, Duda era una referencia para mí» Diego Giustozzi, durante su presentación como nuevo entrenador de ElPozo Murcia. / Edu Botella / AGM El técnico argentino firma por dos años más otros dos opcionales después de ganar el mundial con Argentina FERNANDO PERALS Murcia Miércoles, 1 agosto 2018, 14:09

ElPozo Murcia arrancó este miércoles una temporada especial. Será la primera en la que no esté el entrenador brasileño Duda, tras 17 campañas capitaneando al club charcutero. El nuevo líder es el argentino Diego Giustozzi. Tras ganar el mundial con Argentina, aterriza en el Palacio de los Deportes para competir con las potencias de Inter y Barcelona y lograr lo que en los últimos años se escapa: la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Este miércoles, acompañado del presidente del club, José Antonio Bolarín, y el director deportivo del mismo, Fran Serrejón, fue presentado como nuevo técnico. Tanto Bolarín como Serrejón agradecieron al entrenador su llegada al equipo y el segundo confirmó que el argentino firma por dos años más otros dos opcionales.

Giustozzi (Buenos Aires, 1978) mostró la ilusión de comenzar esta nueva etapa y comentó las razones que le han llevado a Murcia: «No es fácil decirle que no a ElPozo. Este club se adapta mucho por idiosincrasia y sentido de pertenencia a lo que soy yo como ser humano. No lo dudé en ningún momento. Uno conoce la liga española y cómo trabajan los clubes y la verdad es que tenía ganas de dar ese salto fuera de la selección. Tenía ganas del día a día, de entrenar un club y es un bonito desafío».

El argentino fue preguntado por su antecesor, Duda, que tras 17 años en el banquillo murciano, salió del equipo y él es el elegido para sustituir a alguien que deja una sombra muy alargada en el club: «A mí no me hubiese cambiado la decisión de venir o mi manera de trabajar si antes hubiera estado un entrenador de 17 meses en vez de 17 años. Sé muy bien al club que vengo y el palmarés que tiene. Yo me crié viendo a Duda. Cuando quería ser entrenador, Duda era una referencia para mí y lo sigue siendo. Siento admiración y respeto hacia él pero no me cambia mi manera de ser, mi manera de trabajar ni mi decisión de venir a ElPozo».

Giustozzi es consciente del lugar al que llega y la competición en la que aterriza. Después de lograr el título mundial con una Argentina que no estaba entre las favoritas, ahora llega a ElPozo para luchar con otros gigantes como son Inter Movistar y Barcelona Lassa: «Competir con equipos con armas más poderosas que las tuyas es un desafío muy difícil y que me llena como entrenador. En su momento cuando llegué a Argentina veía muy difícil superar a potencias mundiales y ahora exactamente lo mismo. Es cierto que recojo una herencia importante de un club que ha ganado muchos títulos y se palpa que esa es la obligación y me encanta. Cuanto más sea el desafío más me gusta».

La plantilla pasó durante la mañana las pertinentes pruebas médicas y comenzará los entrenamientos con su nuevo entrenador este jueves a partir de las 19 horas en el Palacio de los Deportes.