Giustozzi aparta a Marinovic Marinovic, en el partido que jugó ElPozo en Cartagena el curso pasado. / Pablo Sánchez / agm El ala internacional croata, uno de los jugadores de ElPozo con la ficha más alta, pasa a entrenar con el filial por decisión técnica LA VERDAD MURCIA. Martes, 13 noviembre 2018, 10:21

El ambiente se está enrareciendo en ElPozo. A la sonrojante derrota ante el colista de hace dos jornadas se une la decisión del técnico argentino Diego Giustozzi de separar del equipo al ala internacional croata Dario Marinovic, quien no participará en los siguientes encuentros del conjunto de fútbol sala de la Primera División y pasará a entrenar con el filial, que milita en Segunda, a expensas de llegar a un acuerdo entre ambas partes para rescindir el contrato. El jugador, con una de las fichas más altas, fichó en 2015 procedente del Al Yarmouk de Kuwait y aún le quedan dos temporadas de contrato: la actual y la que viene.

El club anunció ayer la decisión de no contar con Marinovic con un breve comunicado en el que no expone los motivos de la misma, más allá de que se trata una resolución técnica. Al parecer, Giustozzi no está contento con el rendimiento del croata y en el club se ha llegado a criticar su estado de forma.

Marinovic, de 28 años, ha ganado una Supercopa y dos Copas del Rey con el conjunto murciano. En la presente Liga ha participado en siete partidos, dos de ellos partiendo en el quinteto inicial, y ha marcado cuatro goles. El domingo no intervino en el encuentro ganado por 2-3 en la pista del Levante, lo cual llama la atención cuando fueron utilizados tres jugadores de la cantera, como Darío Gil, Álex García y Alberto García.

La dirección deportiva de ElPozo trabaja para conseguir un fichaje de garantías para ocupar el puesto de Marinovic. De momento, el equipo ya se ha reforzado con el ala-cierre brasileño Felipe Valerio, quien se alistará en el proyecto de Giustozzi el próximo mes de enero. El entrenador argentino se quedó prendado de Felipe Valerio en la Copa América de San Juan, que enfrentó a Brasil y a Argentina. Y la petición expresa formulada por el técnico fue atendida por el club, que se adelantó en una hábil maniobra al Inter Movistar.