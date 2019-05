«Hay que ganar, el factor cancha no asegura nada» Entrenamiento de ElPozo en el Palacio de Deportes. / javier carrión / agm ElPozo recibe hoy al Jaén, que nunca ha ganado en Murcia, en el primer partido de las semifinales por el título de Liga de fútbol sala ANDRÉS CREMADES Sábado, 25 mayo 2019, 03:25

El Palacio de los Deportes de Murcia alberga hoy el primer partido de la semifinal de la Liga de la Primera División de fútbol sala que enfrenta a ElPozo con el Jaén Paraíso Interior. El equipo que entrena Diego Giustozzi saldrá a la cancha « para competir como sea necesario para pasar», dijo ayer el técnico argentino, quien avisó a un rival especialmente duro: «Un equipo que entrene yo será un equipo de hombres y se adaptará a cualquier circunstancia».

Se espera una semifinal intensa y bronca. Los encuentros entre estos dos equipos siempre han respondido a guiones en los que el tiempo se para más de la cuenta y se juega un fútbol sala fuerte. ElPozo y el Jaén llegan de unos cuartos de final parecidos. Sus eliminatorias se decidieron en el tercer partido. Nada más conocer el nombre de su rival, ElPozo comenzó hacer repaso de los enfrentamientos con los jienenses esta temporada. Han sido partidos muy tácticos, muy físicos, con sus más y sus menos entre jugadores, pero la igualdad ha sido la que ha dominado.

ElPozo llega en un buen momento después de disipar las dudas que se habían generado en el último mes de la Liga regular. No obstante, ante el Ribera Navarra, los de Giustozzi mostraron esa buena imagen que a sus incondicionales les hace albergar esperanzas.

En esta ocasión, ElPozo arranca en el Palacio de los Deportes, fundamental para salir enchufado desde el minuto uno, ya que sería peligroso visitar Jaén con una derrota. Para el segundo choque, por suerte para los murcianos, se cambia el escenario. No se jugará en La Salobreja. Se disputará en el recinto Ifeja, mucho más amplio, con capacidad para 4.000 espectadores. Giustozzi trabaja con toda la plantilla, incluido Xuxa que ha tenido ciertas molestias, pero que aun así no le impidieron jugar en los partidos de cuartos de final.

El técnico argentino sabe que está ante una ocasión que no debe dejar pasar. «Tenemos que jugar a lo que sabemos, lo que hemos venido haciendo toda la temporada, es el momento de que todo lo que practicamos y asimilamos dé resultado». Sobre la importancia de comenzar en el Palacio, el entrenador del conjunto murciano dice que «es importante hacernos fuertes en casa, necesitamos que la gente apoye como nunca, pero sobre todo necesitamos ganar, porque tener el factor cancha no te asegura nada». Refiriéndose al Jaén, deja claro que no se fía. «No es un equipo fácil para nada, de hecho están en semifinales y además es un rival acostumbrado a jugar este tipo de partidos, pero nosotros tenemos que ser nosotros y no condicionarnos».

La llamada de los capitanes

Los capitanes han salido de nuevo a la palestra para pedir el apoyo de la grada. Así, Miguelín dice que «necesitamos más que nunca a nuestra afición, no vamos a defraudarle». Álex también quiere sentir el calor de su afición. «Tenemos que sentir cómo ruge el Palacio, somos ElPozo, vistamos las gradas de rojo». El internacional cordobés Andresito es más cauto: «Tenemos que hacer nuestro juego. Respetamos al rival pero queremos la victoria y es muy importante que la gente venga al pabellón».

ElPozo hará en el descanso del encuentro una selección entre los aficionados que vayan de rojo, para el ya asentado baile del intermedio del partido. El ganador se llevará una camiseta del equipo firmada por todos los jugadores y dos entradas para Terra Natura.

Cuatro autobuses se desplazarán desde Jaén hasta Murcia. El equipo andaluz, que llego ayer, estará arropado por medio millar de seguidores que por varios medios se desplazarán para ver esta primera entrega de las semifinales. Con la confianza que da el haber eliminado a Osasuna Magna, habló ayer en rueda de prensa Dani Rodríguez, entrenador visitante, quien dejó las cosas claras: «Vamos a Murcia a dar la sorpresa. Afrontamos este primer partido con la misma idea y objetivo, estamos haciendo una gran temporada y damos la cara en los momentos importantes».

Sin querer lanzar las campanas al vuelo, el preparador del Jaén dice «no queremos que se acabe la temporada todavía y aunque parece que el objetivo para nosotros esta conseguido, lo cierto es que queremos trasladar las series a Jaén para decidirlas allí».

Sea como sea, lo cierto es que el Jaén ha llegado al final de la temporada en un buen estado de forma. Además, disputó la final de la Copa del Rey, partido en el que solo la mala suerte le privó del triunfo. Con muchos aficionados y sin novedades destacables se presenta en el primer partido con la intención de hacer daño a ElPozo.

El de hoy es el primer encuentro entre ambas escuadras en un 'play off', ya que ElPozo Murcia FS y Jaén Paraíso Interior se han enfrentado en 16 ocasiones, siempre en Liga regular. De estos choques, ocho se han disputado en Murcia con 6 victorias para el conjunto murciano y 2 empates.

Igualdad en la Liga

En la actual campaña la igualdad ha sido la tónica de los dos encuentros. En el partido de la primera vuelta el resultado fue de 4-4 en Jaén; en la vuelta el marcador reflejó 2-2. Por lo que ambos equipos lucharán por llevarse la primera victoria de la temporada, en una eliminatoria de 'playoff', que si acaba en empate se decidirá en una prórroga con dos partes de tres minutos. Si la igualdad se mantiene, se llegaría a la tanda de penaltis.