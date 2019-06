Fútbol sala Europa traerá una revolución Serrejón prepara una revolución junto a Giustozzi. / JAVIER CARRIÓN / AGM El pase a la final acelerará la renovación de ElPozo para dar la talla en la Champions ANDRÉS CREMADES MURCIA Martes, 4 junio 2019, 03:14

El sábado pasado cambiaron muchas cosas en ElPozo, que no solo recibió un espaldarazo al proyecto con la clasificación para la final de la Liga, sino que también le va a obligar a acelerar el plan que había perfilado para dos años con la entrada en Europa. La Champions y la disputa de la final hacen que a los fichajes ya hechos -aún no confirmados- de Marc Tolrá, Paul Pacheco, Paradinski y Espíndola, se le puedan unir al menos dos más para completar una revolución que permita al equipo ser aún más competitivo el curso que viene.

La renovación preparada por Fran Serrejón, director general, en consenso con Diego Giustozzi busca dar al equipo ese punto más, teniendo en cuenta, además, que Pito no seguirá. También se buscaró la cesión de las figuras emergentes de la cantera para foguearlas y no cortar su trayectoria, como ya pasó con Fede. El club está sondeando el mercado, Busca un primer espada, pero se quiere hilar fino. La apuesta puede ser arriesgada, como se hizo en su momento con Pito, o ir sobre seguro y fichar a un jugador consagrado, algún futbolista de la liga rusa que no vendría de no estar ElPozo en Europa. Pero estar el año que viene en seis competiciones oficiales, hace que para ElPozo sea de vital importancia tener una plantilla larga y consistente.

ElPozo vive una situación en cierto modo novedosa, ya que hacía siete años que el equipo charcutero no se asomaba a Europa. Este año, además de la Intercontinental en la que estará el equipo murciano, también se disputará la Champions y en esta competición no se quiere ir de comparsa. Tomas Fuertes, dueño del club ya ha enviado un premisa a los responsables del club. Quiere un equipo que dé la talla y represente a la firma como se merece. Así, entre cesiones y salidas el equipo de la temporada próxima tendrá muchas caras nuevas.

Además de los posibles fichajes de Tolrá, Pacheco, Paradinski y Espíndola, aún no oficiales, el club hará otras dos incorporaciones

En cuanto al presente más inmediato, en el club hay caras de felicidad en estos momentos. El rival en la final era lo de menos, lo importante ha sido haber llegado a la serie decisiva. Y es que las peticiones de muchos países europeos para tener la señal televisiva de la final pueden ser de récord, para un deporte que cada vez tiene más adeptos en el viejo continente.