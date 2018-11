FÚTBOL SALA Sin estrellas contra el colista Los jugadores de ElPozo, antes de un partido. / Javier Carrión / AGM ElPozo recibe al Segovia con las destacadas ausencias de Miguelín, Álex y Drasler ANDRÉS CREMADES MURCIA Domingo, 4 noviembre 2018, 08:46

ElPozo Murcia y el Naturpellet Segovia serán hoy los encargados de cerrar la octava jornada de la Liga. Aparentemente, entre los oponentes hay una diferencia bastante grande, como muestra la clasificación, con ElPozo luchando por la primera plaza y los castellanoleoneses en el último lugar con un punto en su casillero.

Sin embargo, el cuadro de Diego Giustozzi afronta el encuentro con bajas sensibles. Fer Drasler se dislocó un hombro contra el Barça. Además, Álex ha llegado tocado de los partidos internacionales contra Rumanía y tampoco podrá ser utilizado. Encima, el capitán Miguelín regresó con molestias de los encuentros con España. Aunque se creía que todo iría a mejor con el paso de los días, al final no se ha querido forzar al balear y se ha optado por reservarlo para que esté al cien por cien en la visita de la próxima semana al Levante, por lo que ha cerrado la convocatoria el canterano Alberto García.

LA CIFRA 39 victorias lleva ElPozo en sus partidos contra el Segovia, por 9 empates y 12 derrotas.

El equipo, en todo caso, ha estado entrenando con normalidad, aunque es verdad que han faltado los internacionales. El técnico argentino ha seguido su particular método de preparación. Diego Giustozzi fue claro en la rueda de prensa previa: «No me gustaría que nos pasara lo mismo que contra el Rivas, ante el que nos descuidamos y nos comieron terreno. Tenemos que salir haciendo lo que sabemos y con intensidad, necesitamos ir de tres en tres para no caernos de ahí arriba».

Álex y Miguelín, aunque no estarán, sí se han movido en las redes sociales, mostrando lo involucrados que están los dos internacionales con el equipo. Y es que se quiere que el Palacio de los Deportes vuelva de nuevo a llegar a los dos mil aficionados. Por eso el club volverá a contar con los colegios, con golosinas gratis para los más pequeños, y ha establecido una promoción entre los jóvenes de la UMU para que acudan a ver el encuentro, con entradas a un precio de 5 euros.

El Naturpellet Segovia, pese a su posición, está realizando buenos partidos las últimas semanas y fue capaz de empatar contra el Peñíscola hace dos semanas. Aunque cayeron ante el Jaén, ofrecieron una buena imagen en el Pedro Delgado. Un jugador que será de la partida es el argentino Nicolás Rolón, discípulo en su momento de Diego Giustozzi, del que dice que «para mí es el mejor entrenador del mundo. Me hizo crecer mucho y va a ser raro tenerlo en contra». El ala-cierre de los segovianos matizó que «estamos entrenando muy bien y podemos hacer cosas interesantes en Murcia. Por nosotros no va a quedar, todavía estamos adaptándonos, pero cada vez estamos mejor».

El encuentro de este domingo será el 61 duelo entre murcianos y segovianos en la Liga. Y el balance es favorable a la escuadra murciana con 39 victorias, 9 empates y 12 derrotas. En la pasada campaña, los murcianos se impusieron 12-1 en la jornada 15.