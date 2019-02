FÚTBOL SALA Un enrachado ElPozo debuta hoy en la Copa de España, título que no gana desde 2010 Los jugadores se preparan ante un partido en una imagen de archivo. / J. Carrión/ AGM ANDRÉS CREMADES Jueves, 28 febrero 2019, 02:44

ElPozo, con una racha de quince jornadas consecutivas de la Liga sin derrota, y el Levante, el anfitrión de la Copa de España 2019, se enfrentan hoy (21.15 horas, Teledeporte) en los cuartos de final, que examinan la veracidad de favorito del bloque murciano, que insiste en un título que no gana desde 2010.

El conjunto de Diego Giustozzi afronta el torneo con plena confianza. El técnico argentinose mostró ayer confiado en que su equipo va a dar la cara. «Deportivamente estamos bien y con esos nervios propios antes de comenzar una competición de esta índole, pero son cuarenta minutos y si seguimos mejorando como hasta ahora, confió plenamente». Giustozzi no se quiere colgar la etiqueta de favorito: «Cuando un partido es a todo o nada, no me puedo sentir candidato, yo veo que los favoritos o los que se cree que van a ganar, no lo hacen, por lo tanto, hay que ir partido a partido».