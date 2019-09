FÚTBOL SALA ElPozo-Barça, otra vez cara a cara La final de la Supercopa, hoy en Guadalajara, junta de nuevo a ambos en un duelo enconado tras lo ocurrido en Bangkok y el enfado de los murcianos ANDRÉS CREMADES MURCIA. Sábado, 7 septiembre 2019, 03:24

Todo está preparado para la disputa de la 30ª Supercopa de España. Y otra vez sobre la pista azul de la Liga se verán las caras los dos grandes protagonistas de la temporada anterior, ElPozo y el Barça, que llegan tras jugar la Intercontinental en Bangkok y ahora se ven las caras en Guadalajara.

Ganas, muchas ganas le tiene ElPozo al Barça y es que la Intercontinental no ha servido para otra cosa que no sea para acrecentar la rivalidad entre ellos. En ElPozo no sentó bien que el Barça se dejara llevar ante el Corinthians, con un empate que dejó a los murcianos fuera y hoy, en la final de la Supercopa, hay muchas ganas de revancha.

Con una plantilla de primer nivel, los de Diego Giustozzi quieren quitarse la vitola de equipo que llega a las finales, pero siempre las pierde. Y es que este conjunto debe ser capaz de ganar a cualquiera. La Intercontinental debe haber servido sobre todo para una puesta a punto más que óptima de ElPozo, que solo perdió ante el que a la postre fue el campeón, el Magnus brasileño.

Giustozzi aseguró ayer que el de hoy es uno de esos partidos «en los que se necesita estar al cien por cien, los jugadores, el entrenador y hasta el utillero, todos tenemos que darlo todo». Sobre los nuevos, el argentino aclaró que «el club ha hecho un esfuerzo muy grande para tener una plantilla más completa. La tenemos y además todos me están sorprendiendo para bien. Ahora toca trabajar, trabajar y trabajar; yo no conozco otro método».

Marc Tolrá, nuevo jugador de ElPozo y con pasado azulgrana, también estuvo en la presentación de la Supercopa. El catalán comentó que «para mí el Barça no llega más rodado que nosotros a este partido. Ellos solo han fichado a un jugador y así es más fácil acoplarse que meter a cinco como nosotros, pero no me veo en inferioridad». Sobre su pasado culé, dijo que «una vez todo comience a rodar, ya no hay historias y cada uno defiende lo suyo».

Otro que habló del encuentro fue el internacional cordobés Andresito. El ala explicó que «vamos a cambiar el chip. Tenemos que hacernos con el título, ganarles y levantar nosotros el trofeo. Es de vital importancia comenzar ganando, porque nos metería en una buena dinámica».

Con Shimizu

Giustozzi, que dirigió un entrenamiento en la tarde de ayer en el Multiusos de Guadalajara y que esta mañana volverá a hacerlo a partir de las 10.30 horas, tiene a todos los jugadores disponibles, pero algunos arrastran molestias, por eso decidió incluir en la convocatoria al japonés Kazuya Shimizu para completar la convocatoria. La escuadra que prepara el argentino confía en levantar su séptima Supercopa de España, tras la de 2016 ante el Inter.

El Barcelona ha querido dejar claro que la Supercopa es importante para el club. Andreu Plaza, su entrenador, dijo que «es un partido con las lógicas precauciones de principio de temporada, pero mucho más importante que la Intercontinental, aquí ya estamos más rodados, hemos seguido un plan específico y tenemos ganas de levantar la Supercopa».

También habló Adolfo, uno de los jugadores más utilizados en el Barça, quien dijo que «me gustan estos partidos, sobre todo por lo que significan, es la consecuencia de hacer las cosas bien; además, ves a gente como Leo y Marc enfrente y es un tanto especial, pero queremos la Supercopa».

Guadalajara es una de esas ciudades que gustan a los aficionados murcianos. Sus buenas comunicaciones, su cercanía con la capital y que el partido sea en sábado van a hacer que más de trescientos seguidores estén presentes en el pabellón. Los dos autobuses que puso el club se llenaron el mismo día.