David Álvarez y Álex García celebran un gol de ElPozo en liga. A. Molina / AGM
Fútbol sala

ElPozo viajará a El Ejido para otro duelo asequible de Copa

El equipo de Josan González se mide de nuevo a un conjunto de Segunda División en octavos de final el 9 o 10 de diciembre

Fernando Perals

Fernando Perals

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:05

ElPozo ya conoce su rival de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Los murcianos se medirán al CD El Ejido, equipo de Segunda División, en tierras almerienses el 9 ó 10 de diciembre. El conjunto de Josan González visitará a un club que compite en la categoría de plata del fútbol sala español, donde acaricia los puestos de 'playoff' para luchar por el ascenso a Primera.

Los andaluces, tras cinco victorias, dos empates y dos derrotas, son sextos con 17 puntos. Sobre el papel, será un duelo en el que los charcuteros no deberían tener muchos problemas para deshacerse de su rival. Rival asequible, viaje corto y ElPozo en su mejor momento, argumentos más que de sobra para pensar que los murcianos estarán en cuartos de final de la Copa del Rey.

Los almerienses acarician el 'playoff' en la categoría de plata, donde llevan cinco victorias, dos empates y dos derrotas

Tras superar al Sala 5 Martorell el pasado martes, sin demasiado brillo pero también sin un sufrimiento excesivo, el conjunto murciano vuelve a cruzarse con un equipo de menor categoría en su camino a un título que ven con buenos ojos en el club para llevarlo a unas vitrinas algo abandonadas en los últimos años. La Copa del Rey es el camino más corto para que ElPozo vuelva a morder metal y, de momento, los enfrentamientos no han requerido de una complejidad muy alta para los de Josan González, que podrían meterse en cuartos sin sobresaltos.

A mantener la racha

El líder vuelve mañana (Palacio de los Deportes, 17.00 horas) a la competición doméstica, donde es líder destacado, sigue recorriendo un camino triunfal, a pesar de empatar en su último compromiso a domicilio ante el Palma Futsal. Los charcuteros reciben al siempre duro y correoso Jaén con la ilusión de volver a reencontrarse con una victoria que se les escapó en Mallorca.

El cuadro charcutero recibe mañana al Jaén antes de enfrentarse al Jimbee en un derbi regional de alto voltaje

Visita el Palacio de los Deportes un Jaén que parece algo menos fiero que otras temporadas pero que seguro volverá a sacar esa sangre competitiva que le corre por las venas. Después llegará el derbi regional ante el Jimbee Cartagena, un duelo de alto voltaje que medirá a dos de los mejores equipos del momento en España y grandes aspirantes al título a final de temporada.

