ElPozo vence cómodamente al Aspil Navarra

ElPozo Murcia volvió este sábado a la senda del triunfo, tras golear a un Aspil que nunca pudo con el equipo de Diego Giustozzi. Los navarros chocaron contra un Fede muy seguro y fueron aniquilados por el internacional granadino Fernan. El andaluz esté en plena forma en este inicio de temporada. Nunca dio la sensación el equipo de Pato de poder hacer daño a ElPozo. No fue el conjunto de otras temporadas. Además, este ElPozo es diferente, mantiene la tensión hasta el final y eso se nota en los encuentros como el de ayer, que acabó con una goleada que mantiene a los de Giustozzi en la lucha por el liderato.

Y es que ElPozo salió con ganas de agradar, de solucionar por la vía rápida el partido y, sobre todo, de no dejar al Aspil pensar mucho. Los de Giustozzi tuvieron una puesta en escena parecida a la del partido contra el Inter, tensionando al equipo navarro, que apenas conseguía dar dos pases seguidos. Avisó primero Miguelín, para, a continuación, Fernan marcar su primer gol de la tarde. El tanto llegaba temprano, pero el equipo charcutero quería más.

La primera rotación del partido igualó algo el encuentro, porque Pito y Fer Drasler estaban sufriendo lagunas en defensa. Pato subió la presión y ElPozo sufrió en estos minutos con varios errores en defensa. El descontento de Giustozzi fue notable, corrigiendo y recriminando a algunos jugadores su hacer defensivo. Menos mal que llegó el segundo tanto de los rojillos, cuando Miguelín se fue de su par y centró para que Fernan marcara de nuevo.

Pato volvió a dar instrucciones para llevar la presión de su equipo aún más arriba. Fede fue protagonista en un disparo de Mínguez. El guardameta local, muy activo y acertado, logró que todos los acercamientos de los visitantes no cuajaran y que ElPozo mantuviera su ventaja en el marcador.

El partido estaba bonito para el espectador, ya que era rápido y las transiciones hacían que se vieran jugadas de uno contra uno. Sepe, por un lado, y Andresito, por el otro, mostraban acciones plásticas que el público agradecía y que tenían entretenida a una parroquia murciana que ayer pasaba de los dos mil espectadores. El juego fue consumiendo minutos y se llegó a un final de primer acto algo loco, en el que sacó tajada Fernan, que estaba en todos los sitios, con un disparo por bajo y ajustado para anotar el tercero y poner el partido muy de cara para los de Murcia.

Conservadurismo

El segundo tiempo comenzó muy espeso, ya que ambos equipos bajaron decibelios desde el principio, puesto que los entrenadores mostraron planteamientos un tanto preventivos. Giustozzi tenía un 3-0 y no quería desorden, mientras que Pato no deseaba ir a la locura desde el principio, para evitar males mayores. La zaga murciana estaba funcionando notablemente. Así, el choque era algo aletargado, sacándolo de su ensimismamiento los zarpazos de Fernan, que llevaba tres tantos pero seguía queriendo más. Dos disparos del granadino pudieron ampliar el tanteador, pero en ambas ocasiones Sergi consiguió solventar con claridad. El cuadro de Navarra intentó cambiar la dinámica, teniendo ocasiones claras para materializar algún gol, pero Fede, que estaba en plan estrella, logró parar todo lo que le llegaba. Así, dos tiros muy claros de Lemine y de Ferrán Plana no consiguieron perforar la meta de los locales.

Así se llegó a los siete minutos finales. Los de Pato no marcaban y cada vez dejaban más huecos en defensa. Esto hizo que primero Miguelín pusiese el 4-0, y después, ya con David como portero-jugador, Pito consiguiese un tanto tras un robo de balón. Quedaban dos minutos, pero no pasó nada más reseñable en un choque que acabó con buenas sensaciones para ElPozo, que mantiene su lucha con los de arriba.