ElPozo trabaja duro para lograr la novena victoria seguida

Las apariencias engañan, también en el fútbol sala. Da igual que el Ribera Navarra visitara en descenso y sin entrenador la pista del líder. O ... que ElPozo Murcia intimidara con el 1-0 antes del primer minuto de juego. Todo fue más sufrido y los de Josan González no pudieron cantar victoria antes el pitido final. Un 3-2 muy apretado que supone el noveno triunfo consecutivo de los charcuteros.

ElPozo Edu; Gadeia, Ricardinho, Marcel; Álex García. También jugaron Álex García, Ricardo, David Álvarez, Rivera, César, Ligeiro y Dener. 3 - 2 Ribera Navarra Raúl; Otero, Fabinho, Albertico; Eric Perez. También jugaron Mykytiuk, Joao, Chino y Malaguti. Goles: 1-0, min.1, Marcel. 1-1, min.9, Chino. 2-1, min.20, Dener. 3-1, min.30, Álex García. 3-2, min.35, Fabinho.

Árbitros: Juan J. Cordero y Pedro A. Carrillo. Amarillas a Ligeiro, Dener, Pablo Otero y Chino.

Incidencias: Palacio de los Deportes.

Marcel fue el que abrió el marcador nada más empezar en una jugada de córner. Un inicio ideal ante un Ribera Navarra que quiso responder rápido con Eric Pérez, pero el ex del ElPozo cruzó demasiado el chut. Y una picada de Gadeia la tuvo que sacar un rival cuando ya entraba. Tampoco pudo a la segunda el pívot de los navarros, esta vez negado por un Edu que achicó en el mano a mano, gigante tras su actuación en Peñíscola. Tendrían que hacerlo mejor para superar al portugués y ya estaba en la pista Chino. El partido tenía viveza y los de Tudela se cargaban muy rápido de faltas.

El público, al que el equipo trata de volver a conquistar, aplaudió nuevas oportunidades. Como cuando David Álvarez apuntó a la escuadra de Raúl tras una buena jugada del equipo. Se marchó fuera por poco. Gadeia ajustó más y remató al palo. Sin embargo, un error de César dejó a Chino ante Edu. El ala no falló y empató. Llegó el portero jugador con Malaguti y perdonó Fabinho en el cinco para cuatro. El partido estaba raro, con poco control y un rival más escurridizo de lo previsto. Fabinho tuvo otra ocasión cuando desbordó por la banda y encaró a Edu. Raúl también se lució ante Ligeiro. Al final, el gol llegó entre Marcel y Dener.

De Chino a Álex García

La segunda parte comenzó con Edu evitó el empate en un remate a bocajarro de Eric Pérez. ElPozo intentaba aumentar las diferencias, pero el Ribera Navarra seguía agarrado al partido, cayendo por la mínima y, también, aguantando la respiración cuando un misil de Gadeia rozó la escuadra de Raúl. Las distancias clasificatorias pueden reducirse mucho en 40 minutos y el partido del Palacio iba a llegar a su recta final con todo por decidir entre un líder engalanado de victorias y un equipo en descenso perseguido por las derrotas.

Un momento clave fue el gol anulado a Chino en una falta. Tras la revisión se confirmó la decisión. Lo que sí llegó fue el golazo de Álex García, con una vaselina. Marcel tuvo una ocasión para sentenciar. Comenzó la cuenta atrás para el Ribera Navarra, otra vez jugando el cinco para cuatro. Un disparo de Fabinho se le coló a Edu. Aún había partido, pero el portero portugués se desquitó con una mano estupenda a un chut de Chino. Otra victoria, no más fácil que las otras, cayó en la casa del líder.