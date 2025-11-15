La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Andrés Molina / AGM
Fútbol sala

ElPozo trabaja duro para lograr la novena victoria seguida

El líder se adelanta rápido, pero luego sufre ante un Ribera Navarra en descenso que vende cara su derrota

David Soria

David Soria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

Las apariencias engañan, también en el fútbol sala. Da igual que el Ribera Navarra visitara en descenso y sin entrenador la pista del líder. O ... que ElPozo Murcia intimidara con el 1-0 antes del primer minuto de juego. Todo fue más sufrido y los de Josan González no pudieron cantar victoria antes el pitido final. Un 3-2 muy apretado que supone el noveno triunfo consecutivo de los charcuteros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Top 50
