Marcel, en un partido esta temporada. ANDRÉS MOLINA / AGM
Fútbol sala

ElPozo recibe al Jaén, un equipo al alza que busca el billete copero

Josan González sigue con las bajas de Bebe y Ricardo para este último partido, antes de visitar al Jimbee Cartagena el próximo martes

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:22

ElPozo regresa a la competición liguera después de diez días para enfrentarse hoy a las 17.00 horas a un histórico del futsal nacional. Los ... de Josan no compiten en liga desde el pasado martes 18 de diciembre, cuando visitaron al Palma Futsal, debido a que este partido se adelantó para que los baleares pudieran jugar la Champions. Esto obligó al ElPozo a tener que disputar su compromiso copero contra el Martorell, del que salieron airosos, una semana más tarde. Así que los días de descanso de un conjunto y otro son diferentes. Los de Dani Rodríguez llegan de perder el domingo pasado por 4-1 ante el Córdoba.

