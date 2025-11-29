ElPozo recibe al Jaén, un equipo al alza que busca el billete copero

ElPozo regresa a la competición liguera después de diez días para enfrentarse hoy a las 17.00 horas a un histórico del futsal nacional. Los ... de Josan no compiten en liga desde el pasado martes 18 de diciembre, cuando visitaron al Palma Futsal, debido a que este partido se adelantó para que los baleares pudieran jugar la Champions. Esto obligó al ElPozo a tener que disputar su compromiso copero contra el Martorell, del que salieron airosos, una semana más tarde. Así que los días de descanso de un conjunto y otro son diferentes. Los de Dani Rodríguez llegan de perder el domingo pasado por 4-1 ante el Córdoba.

ElPozo tratará de seguir comandando la liga con paso firme y demostrar que el pequeño traspié en Palma es fruto de la casualidad. Josan González tiene a todo el escuadrón listo, a excepción de Bebe y Ricardo Mayor, para conseguir los tres puntos ante su gente y llegar con las mejores sensaciones al derbi frente al Jimbee.

Los murcianos ya tienen el billete para la Copa de España, algo que busca el Jaén, que de momento marcha fuera del top-8. Los de Dani Rodríguez, en estos últimos 30 días, le han dado un vuelco a la situación, sumando tres victorias, un empate y una derrota.

Con el cuadro jienense llegan a Murcia tres caras conocidas como la de Espíndola, Esteban y Mati Rosa, este último máximo artillero del combinado amarillo.