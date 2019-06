ElPozo no quiere otro subcampeonato Andreu Plaza, Sergio Lozano, Miguelín y Diego Giustozzi, ayer, en la presentación de la final de la Liga. / lnfs Tras perder en sus cuatro últimas finales de la Liga, los de Giustozzi solo tienen en mente derrotar al Barça ANDRÉS CREMADES MURCIA Sábado, 8 junio 2019, 01:49

Es el momento. Llega la finalísima de la Liga, que será al mejor de cinco encuentros con los dos mejores equipos del campeonato, ElPozo y el Barça, frente a frente. La corona nacional está en juego y la lucha por abrazarla arranca hoy en el Palau Blaugrana, donde se dirimirá el segundo choque el martes, antes de que la serie aterrice en Murcia, donde ElPozo tiene la gran ilusión de volver a levantar un trofeo que se le resiste desde hace años.

La final se presentó ayer en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou, en un acto al que acudieron los dos entrenadores, Andreu Plaza y el argentino Diego Giustozzi, y también los capitanes Sergio Lozano y Miguelín. El técnico azulgrana señaló que su plantilla llega a esta final «con mucha ilusión. Estamos haciendo una buena temporada y el equipo está mentalizado para jugar esta serie, independientemente del número de partidos». Además, destacó que «la Liga es el título más importante y bonito, y cada vez es más difícil ganarla. Hay partidos y títulos como la Copa de Europa que nos ilusionan mucho a todos, pero es muy emocionante ganar la Liga».

Tomó después la palabra Sergio Lozano para recalcar la importancia del factor cancha, ya que este «siempre da una pequeña ventaja». Aun así, el capitán cree que «la eliminatoria está muy igualada y el factor cancha no va a ser determinante. Sí es verdad que el Palau es especial para nosotros ya que, seguramente, si no hubiese sido por el apoyo de la afición, quizá no estaríamos aquí, ellos nos han llevado en volandas».

El Palau acoge los dos primeros partidos, hoy y el martes, antes de que la serie aterrice en el Palacio

Una «montaña alta»

El entrenador de ElPozo, Diego Giustozzi, analizó su primera temporada en la Liga, al igual que su primera final por el título: «Está siendo una temporada nueva para mí, y estoy viviéndola y disfrutándola, además de aprendiendo, pero ahora solo pienso en ganar la final. Somos conscientes de que la montaña es alta de escalar, pero no quiero restar responsabilidades, está al 50-50. Vamos a vivirla, disfrutarla y ganarla».

Giustozzi apostilló que «la Liga es el título más especial que se puede ganar. Luego cada uno tiene su importancia y ganar un Mundial con tu país, por ejemplo, es increíble. Ahora estoy en Murcia y me ilusionaría mucho poder levantar este título por los jugadores, poder compartirlo con ellos, ya que este grupo de personas se lo merece».

Miguelín fue el último en intervenir y fue claro: «Ganar la final sería lo más especial de todo. Somos conscientes de que estamos haciendo una buena temporada, muy regular, pero siempre que no vengan los títulos hay que exigirse más para que lleguen. Llegamos a este tramo final con mucha ilusión y tenemos equipo para ganar. Si mantenemos la línea que llevamos este año, podemos levantar este título de Liga».

ElPozo aparece en una final de Liga después de cuatro años sin plantarse en ella. Son en total quince las finales de Liga que los murcianos han disputado, pero el tiempo que ha pasado desde la última corona hace que el equipo charcutero tenga más necesidad e ilusión que nunca por volver a tener en sus manos el cetro nacional. Aunque el equipo ha pasado por momentos de altibajos, sobre todo al final de la temporada, se ha recuperado en estos 'playoff'. Después de las dos rondas vividas, ElPozo llega en el mejor momento a los partidos más importantes, con la ilusión intacta y los ánimos renovados. Sobre todo, porque ya casi nadie se acuerda de la última Liga conquistada por el equipo de la familia Fuertes, la de la temporada 2009-10, y sobre todo porque las últimas cuatro finales de ElPozo en la Liga han terminado con cuatro subcampeonatos, un botín aceptable en otros clubes, pero que sabe a poco a los charcuteros, acostumbrados a dominar en el panorama nacional en otros momentos de su historia.

Todos los jugadores de la plantilla están aptos y lo que es mejor, tienen la moral por las nubes. La minipretemporada que se ha hecho en este final de la Liga ha hecho que el equipo llegue con fuerza a estos partidos importantes, y jugadores como Miguelín y Álex están siendo decisivos. El efecto Andresito y el factor Pito condicionan en esta serie en un equipo en el que Fede tendrá mucho que decir.

Los duelos entre catalanes y murcianos de la presente temporada se han saldado con máxima igualdad. Hasta en cuatro ocasiones el Barça Lassa y ElPozo Murcia han medido sus fuerzas en el presente curso. La primera de ellas con motivo del partido de ida de la fase regular disputado en el Palau, donde firmaron un empate a tres. En la vuelta, ambas escuadras volvieron a terminar con tablas el encuentro. Completan los enfrentamientos el partido de cuartos de la Copa del Rey, en los que el Barça certificó su pase a la final a cuatro de Ciudad Real tras empatar a dos en el tiempo reglamentario; así como la final de la Copa de España de Valencia 2019, en la que el tanto de Marcenio desequilibró la balanza en el marcador.

Siempre ganó el Barça

En la serie final por el título de Liga, el Barça Lassa y ElPozo Murcia se han cruzado en dos ocasiones, ambas con la victoria del cuadro catalán. En la temporada 2011-12 fue necesario acudir al quinto encuentro para conocer al campeón. Con el factor campo en contra, el conjunto culé acabó llevándose la victoria frente a ElPozo Murcia con un marcador de 3-6 que permitió a los de la Ciudad Condal sumar su segundo título de Liga. Un curso más tarde, el 2012-13, los blaugranas se impusieron a ElPozo. En esta ocasión solo fueron necesarios cuatro encuentros de la serie al certificar el Barça el título en el cuarto tras haber vencido a ElPozo en dos de los tres anteriores duelos.

Representantes de las directivas del Barça Lassa y de ElPozo Murcia comieron juntos ayer, el día antes de que los dos equipos se enfrenten en el primer partido. Por parte azulgrana, el almuerzo estuvo encabezado por los miembros Josep Ramón Vidal-Abarca i Armengol, directivo responsable de la sección de Fútbol Sala del club azulgrana, y Txus Lahoz, manager general del Barça Lassa. Y en representación de la entidad murciana, estuvo Fran Serrejón, director general de ElPozo.