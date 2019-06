Fútbol sala | Liga ElPozo se planta en la final Pito, tras marcar el gol decisivo, acude a celebrar el 3-4 a la zona de los aficionados de ElPozo. / iván ballesteros Pito mete al equipo murciano en la serie decisiva, cuatro años después, con un gran gol en Jaén ANDRÉS CREMADES Murcia Domingo, 2 junio 2019, 11:25

ElPozo es el primer finalista de la Liga 2018-19. El equipo de Giustozzi consiguió imponer su jerarquía en Jaén, en el recinto ferial de la ciudad andaluza que sustituyó al pabellón de La Salobreja, y dejar fuera del último gran envite de la temporada al conjunto local, un equipo pegajoso y luchador que ayer mantuvo en vilo a los murcianos casi hasta el último suspiro. Un pase a la final del torneo regular que ElPozo no conseguía desde la campaña 2014-15, cuando los de Duda se midieron al Movistar y cayeron por un 3-1 global.

3 Jaén Espíndola, Mauricio, Manuel Piqueras, Alan Brandi y Michel. También jugaron Ramón Bueno, Carlitos, Campoy, Rafa López y Giasson. 4 ElPozo Fede, Fer Drasler, Xuxa, Miguelín y Álex Yepes. También jugaron Matteus, Andresito, Pito, Fernando Aguilera, Felipe Valerio y Darío Gil. Goles 0-1, min. 4, Miguelín. 1-1, min. 7 Carlitos, 2-1, min. 16, Alan Brandi. 2-2, min. 22, Álex Yepes. 3-2, min. 24, Campoy. 3-3, min. 26, Andresito. 3-4, min. 40, Pito. Árbitro Rodrigo Miguel y Sánchez Molina (Colegio Castellano-Manchego). Estuvieron bien en un partido muy complicado. Mostraron tarjeta amarilla a Míchel, Rafa López, Piqueras, Ramón, Brandi, Pito y Andresito. Incidencias Duelo correspondiente al segundo choque de las semifinales de la liga, que se disputaban al mejor de tres partidos. Se jugó en el Pabellón Ifeja de Jaén.

Una victoria, la de este sábado, que tiene doble premio ya que otorga a ElPozo un billete para la próxima 'Champions', una competición en la que también lleva años sin aparecer. El duelo de este sábado en Ifeja es de los que hace crecer a los equipos, pues enfrente estaba un rival con unos números como local impresionantes, que jugaba en un recinto ferial, donde se colgó el cartel de 'No hay billetes' en lo que era su mejor aliado. Pero ElPozo dio otra vez su mejor versión, en un encuentro en el que pasó por todo tipo de vicisitudes. Fue ganando durante muchos minutos y también fue por detrás en el marcador, pero acabó ganando y sonriendo ante una final que es una recompensa al trabajo.

Álex y Miguelín mantuvieron en pie a un equipo que nunca se descosió, ni incluso cuando fue por debajo en el electrónico. El conjunto murciano mostró orgullo y terminó por doblegar a un equipo que, al final, llegó muy justo. En los momentos finales apareció Pito, que sabía que era su momento. Dribló a dos rivales, se plantó ante Espíndola y puso el cuero donde su compatriota no pudo hacer nada, dejando claro por qué los grandes de Europa se pelearon por él y dando un penúltimo servicio a ElPozo.

Álex Yepes, apagado en otros partidos vitales, volvió a ejercer de líder ante el Jaén ElPozo contará con dos días más de descanso que su rival en la final, ya que el Barça-Palma se juega mañana

Ni un alfiler

Con todo lleno hasta la bandera, con doscientos seguidores murcianos que habían decidido apoyar a su equipo en Jaén, comenzó un encuentro en el que los nervios estaban a flor de piel. El Jaén salía de nuevo con Piqueras en el quinteto titular. Dani Rodríguez, técnico local, quería tener a todos sus jugadores muy motivados, sabiendo que contaba con la baja de Dani Martín y la de última hora de Bingyoba. ElPozo se mostró lento en el inicio, mientras que el Jaén sabía que tenía que conseguir llevar la iniciativa, pues solo le valía ganar. Las primeras ocasiones y disparos con peligro a puerta se desataron a partir del minuto dos. Álex, muy motivado, chutó cruzado un balón presionado por Piqueras. El Diablo de Cieza no marcó.

El Jaén endureció el encuentro, cometiendo faltas claras en las que buscaba que los de Giustozzi no tuvieran continuidad y que no consiguieran hacer un gol que lo precipitase todo. Pero Miguelín apareció en el minuto cuatro, tras un córner que sacó el brasileño Xuxa, que el balear empalmó fuerte y por bajo, haciendo que Espíndola no pudiera evitar el tanto. El gol abría un panorama nuevo, en el que el equipo charcutero no se encontró a gusto, pues los mecanismos cambiaban. Se dejó dominar y el Jaén pasó a tener la iniciativa. Míchel dio un aviso con un disparo cruzado. Fer Drasler pedía más tensión y Giustozzi rompía las rotaciones naturales con la entrada de Felipe Valerio. Pero el Jaén empató el encuentro con un gol de Carlitos tras una indecisión de toda la zaga murciana.

El partido volvía a empezar con la igualada y con jugadores que comenzaban a tomar el protagonismo. Álex las quería todas y Pito no comparecía. El brasileño, muy ausente, lastraba al equipo en los minutos que estaba en pista. En el Jaén Alan Brandi era el protagonista del juego, mientras que su compañero Míchel no conseguía apenas tener importancia en el juego del equipo amarillo.

La afición local, enfervorizada, pedía a los suyos que se fueran con todas a por la victoria, pero su entrenador, Dani Rodríguez, quería calma, pues el Jaén se había cargado de faltas y ya llevaba tres tarjetas amarillas. El equipo jienense se encontraba con el segundo tanto, tras un balón que ejecutó mal Míchel. El cuero salió picado, con la suerte de que Alan Brandi, de espaldas, acomodó el pie en el segundo palo y batió por bajo a Fede. Con el 2-1 en contra, Giustozzi paró el encuentro y volvió a dar entrada a la clase alta del equipo. Quería llegar al descanso con empate y Felipe Valerio estrelló el cuero en el palo con Espíndola (posible jugador de ElPozo en una semana) ya batido.

ElPozo tiene un color diferente en los 'playoff'. Esa imagen un tanto indolente del final de temporada quedó atrás. El equipo está con la cabeza limpia y eso se vio en los primeros instantes de la segunda entrega, donde el equipo tuvo opciones de empatar con Álex encarando a un portero, el brasileño, que le adivinó al internacional español el sitio donde puso el cuero. Pero ElPozo sí empató en el minuto 22. Álex Yepes volvió a resultar providencial, consiguiendo el balón y batiendo a un desesperado meta local.

Tensión y juego rápido

Era un claro encuentro de semifinales. El Jaén no tenía red: si no ganaba, se quedaba en la calle. Movió, abrió el partido y además se fue sin precauciones a por el gol. Y lo logró en el minuto 24, en un saque de esquina de Mauricio en el que de nuevo Jordi Campoy aprovechó la blandura de la zaga rojilla para hacer el 3-2. El equipo de la familia Fuertes, por detrás, no tuvo otra que arriesgar. ElPozo se tuvo que ir a buscar el empate y tardó poco en conseguir la igualada. Pito, que comenzó a entonarse en el segundo tiempo, logró driblar a dos rivales y servir a Andresito, que colocó el cuero en la mismísima escuadra.

El Jaén necesitaba ganar, mientras que ElPozo quería que la serie no volviera a Murcia. En los últimos cuatro minutos pasó de todo. Espíndola mostró todo lo que es como portero, sacando balones clarísimos a Andresito, Miguelín y Xuxa. Hasta que apareció Pito e hizo algo reservado a los elegidos. Se fue de tres rivales, se plantó ante Espíndola y le puso el cuero en la escuadra a falta de cuarenta y cinco segundos para un final que vale el billete para Europa y una opción de ganar otra Liga.