ElPozo Murcia no puede doblegar el espíritu del Jaén y empata en casa Los de Josan González se adelantan rápido, pero los olívicos remontan y sacan un punto en su visita a Murcia

El espíritu copero del Jaén Paraíso Interior es indomable. Tanto que un líder tan tajante como ElPozo Murcia temió por la derrota y solo pudo empatar en el Palacio de los Deportes. Álex García inauguró el marcador y David Álvarez puso el 2-2 definitivo en un partido que recuerda que no hay rivales fáciles. Solo así se puede construir una racha tan feliz como extensa, estando preparado para sufrir y sin excesos de confianzas. Su racha de 11 partidos seguidos invicto con 10 victorias incluía choques como el de la Copa del Rey ante el Martorell, un Segunda que esta vez no fue la piedra con la que siempre tropezaban los charcuteros en el torneo del KO. Esta vez sí pasaron con la misma receta con la que lideran de manera destacada la liga. Y ante el Jaén el sufrimiento fue mayor que nunca.

El Jaén estaba décimo, a cuatro puntos de los equipos que jugarán esa Copa de España que tanta gloria ha dado a la entidad olívica. La última derrota, en un duelo clave ante el Córdoba Patrimonio, el octavo, hizo daño a los dirigidos un año más por Dani Rodríguez que este sábado recibió otro golpe nada más empezar. Alan Brandi soltó un punterazo exterior a las manos de Edu. Un Jaén necesitado quería imprimir intensidad desde el principio, pero ElPozo respondió de inmediato con un gol de mucha clase de Álex García, que desde la derecha picó la pelota para superar al excharcutero Espindola. Y tras una buena jugada del equipo, Marcel remató a la base del palo derecho del portero. Los visitantes intentaron reaccionar con acciones de estrategia y su presión empezó a crear problemas a ElPozo a la hora de sacar el juego.

Los partidos entre ElPozo y el Jaén siempre se luchan al límite y este no iba a ser menos, con un conjunto olívico que apuraba sus opción de Copa y un líder concentrado. Los visitantes tienen carácter para rebelarse y lo seguían intentando, como con un remate de Power. David Álvarez buscó la réplica con un chut cerca del poste. Luego, Rivera anticipó un pase y con Ligeiro firmaron una buena ocasión. El brasileño dejó otro destello más y Gadeia, el primer zambombazo. Edu Sousa sacó reflejos para desviar un remate de Bynho. Un buen disparo de Rivera lo paró Espindola.

Ante un Edu pleno de confianza, el duelo de porteros tuvo un capítulo inesperado cuando Espindola empató con un lanzamiento exterior. Un poco antes, Dener, a la media vuelta, había estampado el balón en el larguero. Los multicampeones de Copa de España se revolvían. Estaban exhibiendo instinto de supervivencia. Y ahí seguían, con Bynho calentando las manos de Edu. Marcel intentó poner por delante otra vez a los suyos con una vaselina. Y Álex García remató alto en boca de gol. Con la igualada se llegó al descanso.

Una moneda al aire

Deshacer ese nudo no iba a ser fácil para ElPozo por lo que se seguía viendo en el comienzo de la segunda mitad. El Jaén era el que llevaba el peso del juego. Los de Josan respiraron un poco y Dener remató provocando la parada de Espindola. pero una pérdida en propia pista que no pudo aprovechar Eloy Rojas dio un sofoco. Y Mati Rosa falló una ocasión que Dani Rodríguez no se podía creer. La igualdad era máxima y también la tensión, con contactos y algún momento más crispado. Cuando la pelota volvió a ser protagonista, Gadeia falló solo ante el portero. Luego, Rafa Santos no llegó a un balón al segundo palo de Ligeiro.

Y Ribera puso el 1-2 con un remate ajustado arriba ante Edu. El invencible ElPozo se veía contra las cuerdas a falta de 10 minutos. David Álvarez empató con un gran chut cruzado desde la banda derecha. El partido se desbocaba, de un lado al otro de la pista. Eloy Rojas echó fuera una falta en una gran posición y Espindola solo pudo ver cómo el remate de Álex García se iba por muy poco. El choque era una moneda al aire. Se jugaba rápido, con prisa. Y en esas Rafa Santos vio la segunda amarilla. El Pozo tenía que defender en inferioridad a falta de menos de dos minutos. Pasó de todo. Hubo un doble palo, de Dani Zurdo y Eloy Rojas. Edu salvo la penúltima. Un córner a falta de dos segundos se hizo eterno. Todo quedó en empate.