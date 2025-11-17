ElPozo Murcia pone a prueba su estado de felicidad en Palma

Fernando Perals Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Ganar diez partidos seguidos en liga es una tarea apta únicamente para aquellos equipos elegidos para hacer historia. Y eso es lo que va a buscar este martes por la tarde ElPozo Murcia en tierras baleares ante Palma Futsal (19.30 horas, Palau Municipal de Son Moix). Los de Josan González visitan Mallorca y a uno de los mejores equipos de la liga, un conjunto que compite en la Champions, que siempre pelea por la competición doméstica y la Copa y que actualmente ocupa la quinta posición de la clasificación.

El duelo que tienen por delante hoy los murcianos, que se adelanta del fin de semana por la participación europea del Palma la próxima semana, es el más difícil todavía. Pero no por eso se van a arrugar los charcuteros, que según palabras de su entrenador, Josan González, «irán con ambición a por el triunfo». También será más complicado si cabe por la ausencia de una de las piezas clave del esquema de los murcianos: Bebe no estará con el resto de sus compañeros porque sigue lesionado y es la única -pero sesible- baja con la que cuenta el técnico de Puente Genil para el choque de esta tarde.

Palma-ElPozo Palma: Luan Muller, Ernesto, Fabinho, Machado y Rivillos.

ElPozo: Edu Sousa, Álex García, Gadeia, Marcel y Ricardinho.

Hora: 19.30 (Pabellón de Son Moix).

Televisión: LaLiga+.

«Queremos más. Visitamos al flamante campeón de la intercontinental, un equipo que a pesar de perder importantes jugadores cada verano sabe reinventarse, y una pista de donde se le escapan muy pocos puntos durante la temporada», reconoció Josan González ayer en la previa del encuentro.

El líder del banquillo murciano descarta hablar de solo un factor para explicar el estado de felicidad máxima en el que vive su equipo, al que nadie es capaz de meter mano desde la primera jornada. «Estamos generando una identidad muy clara, tanto a nivel de juego como de sacrificio, con balón y sin él. Necesitaremos una dosis de fortuna para llevarnos el duelo ante el Palma», añadió.

Idilio con el gol

El equipo balear recibe al líder una semana antes de medirse HIT Kiev en octavos de Champions. Los de Antonio Vadillo, que no podrá contar con Manuel Piqueras esta tarde, son el equipo más goleador del torneo doméstico junto al Barça, llegan tras vencer a domicilio al Alzira y solo han perdido en casa un duelo, ante el Inter Movistar. El choque entre dos grandes de la liga promete espectáculo.

