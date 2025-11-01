La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Rafa Santos controla el balón en el duelo ante Xota. A. MOLINA / AGM
Fútbol sala

ElPozo Murcia busca seguir agarrado a la cima de la clasificación

Los de Josan González persiguen en la pista del O Parrulo Ferrol el séptimo triunfo seguido que les permita continuar líderes tras un inicio brillante

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:45

ElPozo Murcia quiere seguir siendo el mejor equipo del momento en el fútbol sala español, continuar agarrado a la cima de la clasificación y alargar ... aún más un inicio brillante de temporada. El equipo de Josan González visita hoy al O Parrulo Ferrol (13.00 horas, Teledeporte) con un objetivo entre ceja y ceja: el séptimo triunfo seguido en ocho jornadas, un botín que permitiría al cuadro charcutero seguir una semana más como líder de la clasificación.

