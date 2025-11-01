ElPozo Murcia busca seguir agarrado a la cima de la clasificación

ElPozo Murcia quiere seguir siendo el mejor equipo del momento en el fútbol sala español, continuar agarrado a la cima de la clasificación y alargar ... aún más un inicio brillante de temporada. El equipo de Josan González visita hoy al O Parrulo Ferrol (13.00 horas, Teledeporte) con un objetivo entre ceja y ceja: el séptimo triunfo seguido en ocho jornadas, un botín que permitiría al cuadro charcutero seguir una semana más como líder de la clasificación.

«Va a ser complicado igualar la ilusión del rival en su segundo partido ante un club grande, pero tenemos que contrarrestarlo con mucha disciplina. Hay que ser muy fieles a nuestro trabajo», comentó Josan González antes de poner rumbo a tierras gallegas.

El entrenador del equipo murciano fue claro y alertó de que tantas alegrías seguidas pueden desconcertar a los jugadores: «Hay que tener cuidado con las victorias porque te pueden llevar a relajarte un poco y a pensar que los duelos se ganan por inercia. Ha sido una buena semana de trabajo y ahora toca poner todo en el parqué», añadió el cordobés.

Enfrente estará un equipo que regresó este verano al primer escalón del fútbol sala español. O Parrulo Ferrol tuvo un inicio inmaculado en Primera con dos victorias ante el Alzira y el Peñíscola, pero desde mediados de septiembre, los de Gerard Casas solo han vuelto a ganar una sola vez, el 11 de octubre ante Palma Futsal en el polideportivo de A Malata, a donde llega hoy ElPozo Murcia.

Ambiente caliente

A los murcianos les espera una caldera en Ferrol. Para el conjunto gallego es el primer choque en su regreso a la élite en el que se mide a un transatlántico, por lo que desde el club han trabajado duro toda la semana para llenar el pabellón y apretar aún más al cuadro murciano.

El pívot David Novoa, que fue convocado por la selección española en el último compromiso, y el ala brasileño Gabriel Penezio aparecen como las figuras más peligrosas de un equipo que quiere dar el salto en la tabla para codearse con los puestos de 'playoff'.

En ElPozo Murcia no podrán estar todos: César continúa siendo baja, al que se ha unido Adri Rivera, que sufrió un esguince de ligamento deltoides con España.