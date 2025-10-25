La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ligeiro dispara tras una acción individual por la banda. ANDRÉS MOLINA / AGM
Fútbol sala

ElPozo Murcia arrolla a Osasuna, encadena su sexto triunfo seguido y agarra el liderato

Los de Josan se aúpan hasta la primera posición con un partido sin fisuras, donde la intensidad y la solidez defensiva vuelven a marcar el camino

Antonio Zomeño

Murcia

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:03

Tocaba este sábado dar un golpe sobre la mesa, aprovechar el favor al otro lado del Puerto de la Cadena y agarrar el liderato con ... la sexta victoria consecutiva. ElPozo Murcia estaba mentalizado, igual que la hinchada de un Palacio de los Deportes que comienza a reengancharse a un equipo determinado a dejar atrás tantos cursos de sinsabores. Tocaba dar un golpe sobre la mesa, y los de Josan asestaron un verdadero puñetazo a Osasuna para terminar la séptima jornada como líderes en solitario de Primera (3-0).

