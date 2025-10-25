ElPozo Murcia arrolla a Osasuna, encadena su sexto triunfo seguido y agarra el liderato

Tocaba este sábado dar un golpe sobre la mesa, aprovechar el favor al otro lado del Puerto de la Cadena y agarrar el liderato con ... la sexta victoria consecutiva. ElPozo Murcia estaba mentalizado, igual que la hinchada de un Palacio de los Deportes que comienza a reengancharse a un equipo determinado a dejar atrás tantos cursos de sinsabores. Tocaba dar un golpe sobre la mesa, y los de Josan asestaron un verdadero puñetazo a Osasuna para terminar la séptima jornada como líderes en solitario de Primera (3-0).

El cuadro murciano abrió el duelo con un tentempié de lo que le deparaba a los visitantes. No se cumplía el minuto de juego cuando Ricardo Mayor y Dener obligaron a dos buenas intervenciones del portero Asier. La tímida respuesta de Korsun en la siguiente acción sería de lo poco de los navarros en la primera parte, maniatados por un ElPozo Murcia que, en solo siete jornadas, se ha destapado como un equipo con una marcada identidad colectiva que se asienta sobre dos pilares: intensidad y solidez defensiva. Así lo atestigua la tabla: solo 12 goles encajados, el que menos de toda la Liga.

Mientras, ElPozo dominaba con la bola y sin ella. En la posesión hacía que Asier se ganara el sueldo; en defensa mordía como si no hubiera una próxima jornada. El 40x20 era un monólogo, y en el minuto 7 se desataron las risas. Álex García impartió justicia tras cazar el rechace de un zapatazo lejano de Marcel, repelido a medias entre Asier y el palo (1-0). El gol no cambió el guion de ElPozo, volcado en ataque, instalado en un campo rival donde la madera evitó que se ampliara la distancia hasta en dos ocasiones. El descanso llegó para detener un pequeño arreón final de Osasuna, y dejar al Palacio satisfecho, pero con sabor a poco.

Del nervosismo a la fiesta

Tras unos minutos de tanteo, la segunda parte abrió un duelo que ElPozo trataba de defender desde la posesión, con el crono a favor, a la espera de espacios para dar la estocada. Los navarros subieron el ritmo, pero seguían cohibidos, temerosos de habilitar huecos en defensa, y los envíos directos de Asier se perdían por línea de fondo, sin encontrar camisetas verdes entre la maraña blanca, que parecía multiplicarse. Los minutos pasaban y un buen intento de Bebe era todo lo destacable entre dos equipos que salieron erráticos de vestuarios.

En el 24, un zapatazo de libre directo de Dani Saldise se estrelló contra el larguero en la mejor de Osasuna, que instaló en el Palacio la sensación de que los de Josan jugaban con fuego. Había que asestar el segundo, el liderato aguardaba, y Gadeia fue el encargado de aliviar a la grada tras finalizar una gran combinación con Marcel (2-0). Oxígeno local; nerviosismo en los navarros.

Como reflejo, el error en el envío del guardameta Asier acto seguido, que a punto estuvo de costarle el tercero, pero que Albert Ortas salvó bajo palos. Volvió el ida y vuelta a un parqué donde Henrique irrumpió como un seguro, y el zapatazo violento de Ricardinho tras una dejada de Rafa Santos puso el tercero, que cayó como un recto al mentón visitante. Estaba visto para sentencia. Daba igual que Osasuna introdujera el portero-jugador a falta de ocho minutos, este ElPozo ni concede, ni baja el ritmo. Pudo caer el cuarto, pero se quedó en tres. Suficientes para desatar la fiesta de un Palacio que despidió en pie al nuevo líder en solitario.