ElPozo muerde desde el minuto uno y se mete en semifinales

ElPozo Murcia se verá las caras con el Jaén en las semifinales de la Liga, tras conseguir remontar el fin de semana en Murcia el traspiés sufrido en Tudela ante el Aspil. Pero el equipo que se ha visto en el Palacio no tiene nada que ver con aquel del primer duelo. El sábado, en el segundo compromiso, y ayer ElPozo salió a no dejar duda alguna. Así, en el minuto uno parecía que el encuentro estaba en el último. Presión, intensidad y convencimiento eran los ingredientes que pusieron de inicio los de Giustozzi. Al igual que en el segundo partido, se comenzó marcando rápido y esto ayudó, pero también que Fede se haya convertido durante esta campaña en uno de los mejores porteros del panorama nacional. El valenciano le comió la moral al los jugadores de Pato. Y, por encima de todo, lo que se vio sobre la pista azul de la Liga es el grado de compromiso de jugadores como Miguelín, Álex y Andresito, que sacrificaron su lucimiento personal por una defensa a ultranza para no encajar gol, y mostraron unas cualidades en defensa que hasta ahora no se les conocían. Tampoco se puede olvidar la comunión de la afición con su equipo, impregnado del carácter que le da Giustozzi para llegar a semifinales como favorito a estar en la final.

4 ELPOZO Fede, Matteus, Fernan, Andresito y Pito. También jugaron Xuxa, Fer Drasler, Álex, Miguelín, Darío Gil, Álex García, Felipe Valerio y Alberto García. 3 ASPIL VIDAL Gus, David García, Mínguez, Sepe y Sergio González. También jugaron Lemine, Tripodi, Ferrán Plana, David Pazos y Lucas. Árbitros: García-Donas Salvador y Moreno Millán (Colegio Catalán). Mal. Les vino el partido grande, hubo acciones en las que no se quisieron mojar y que eran muy claras. Amonestaron a Sepe yFerrán Plana. Goles: 1-0, minuto 2, Fernan. 2-0, minuto 4, Álex. 2-1, minuto 9, David Pazos. 3-1, minuto 11, Álex. 4-1, minuto 30, Fer Drasler. 4-2, minuto 40, Lucas. 4-3, minuto 40, Minués.

Locura desbordante la de ElPozo Murcia en el inicio del partido. Solo le valía ganar y los de la capital del Segura arrancaron con una presión altísima en toda la cancha. Era tanta la exigencia que Diego Giustozzi impuso a sus jugadores, que el argentino, a los tres minutos, tuvo que hacer la primera rotación. Pero para entonces el equipo murciano ya ganaba 1-0, un gol que el internacional granadino Fernan materializó al robar un balón en la zona de tres cuartos.

Comenzaba bien la cosa, quizás el ritmo era muy alto, pero es que era ganar o irse de vacaciones, era meterse en semifinales o tildar de fracaso la temporada. Eso lo entendieron los jugadores y Álex, en una acción de las que gustan al de Cieza, lograba el 2-0. El 'diablo' recogió un balón que le mandó Fede y elevó el esférico de chilena en la salida de Gus. Fresco y enchufado, el 10 de ElPozo estuvo a punto de marcar unos segundos después, pero su disparo lo interceptó David García con Gus batido.

El Palacio, que presentaba un aspecto bonito, con casi lleno en su primer anillo, vivía los mejores momentos con los goles de su equipo. No habían pasado ni ocho minutos y Giustozzi ya había utilizado a trece jugadores. El técnico utilizó la misma táctica que con la Argentina que hizo campeona del mundo: intentar tener a todos metidos en el encuentro, con jugadores muy tensionados que iban al límite en todas las acciones.

Pato se dio cuenta de que paraba la hemorragia o le podía caer una goleada. Llamó a sus jugadores y comenzó también a presionar la salida de los murcianos, y ElPozo dejó de sacar el balón con comodidad. Así, en el minuto 9, disparo de Lemine que no ataja Fede y el balón le queda a David Pazos, que marca.

Giustozzi intentó apaciguar un poco a los suyos. Fer Drasler se probó. El brasileño, que comenzó el partido muy nervioso perdiendo varios balones, disparó raso sobre la portería del conjunto tudelano y allí apareció Álex para desviar la trayectoria y engañar a Gus. El encuentro no obedecía a órdenes de equipo ni a nada que se le pareciese. Los dos conjuntos, precipitados, imprecisos y sobre todo fallones, jugaron unos últimos cinco minutos en los que cualquiera pudo marcar, pero al final se llegó al descanso con un 3-1.

Fede, el salvador

Los navarros salieron cambiando los papeles: presión en toda la cancha y haciendo que ElPozo perdiese la posesión con rapidez. Esto al equipo de Giustozzi no le gustaba, ya que apenas podían enlazar jugadas. El partido se había abierto. No se sabía hasta cuándo le duraría la gasolina al Ribera Navarra, pero lo cierto es que los de Tudela estaban más intensos y estaban teniendo claras ocasiones para marcar. Fede paraba hasta tres disparos con claro marchamo de gol. Giustozzi volvió a exigir presión, porque lo que estaba viendo no le gustaba, y se decidió por dar entrada a la clase noble del equipo.

Se consiguió aliviar un poco la situación y el reloj comenzó a jugar a favor de ElPozo. El equipo, que había defendido bastante bien durante todo este tiempo, tuvo su premio en una salida rápida que el cierre brasileño Fer Drasler finalizó con un tiro potente. Era el 4-1 y abocó el encuentro a la única solución posible para los de Pato: irse con Sepe como portero-jugador para intentar hacer daño a los rojillos.

Pato pidió un último esfuerzo a los suyos, pero el fondo de armario no daba para más. David García se lesionaba, a Ferrán Plana le daban tirones y el equipo de Tudela comenzaba a mostrar los efectos colaterales de un esfuerzo tan grande en esta segunda entrega. A pesar de todo, lo peor estaba por llegar. En los últimos minutos, con el 4-1, ElPozo se relajó y lo que pasó fue que primero Lucas y después Mínguez lograron hacer dos tantos, asustando al Palacio. Sepe tuvo una última para empatar, pero no lo logró y ElPozo culminó la remontada en la eliminatoria. Ya espera al Jaén, último escollo antes de la final.