La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juninho, uno de los más destacados de Palma, a punto de disparar a portería ante la presión de Gadeia. PALMA
Fútbol sala

Un ElPozo de menos a más logra salvar los muebles en Son Moix

Los murcianos suman un valioso punto en una de las pistas más complicadas tras sufrir en el primer acto y sellar el empate con un bonito gol de Marcel

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:55

Comenta

ElPozo Murcia volvió de su viaje a Palma de Mallarca con la sensación de haber salvado una difícil papeleta en una de las pistas más ... complicadas de la liga. El empate a dos ante el Palma deja un sabor muy parecido al que suele dejar un triunfo por cómo transcurrió el choque desde el primer al último minuto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  4. 4 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  5. 5 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  6. 6 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  7. 7

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  8. 8 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  9. 9 Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen
  10. 10 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un ElPozo de menos a más logra salvar los muebles en Son Moix

Un ElPozo de menos a más logra salvar los muebles en Son Moix