Un ElPozo de menos a más logra salvar los muebles en Son Moix

ElPozo Murcia volvió de su viaje a Palma de Mallarca con la sensación de haber salvado una difícil papeleta en una de las pistas más ... complicadas de la liga. El empate a dos ante el Palma deja un sabor muy parecido al que suele dejar un triunfo por cómo transcurrió el choque desde el primer al último minuto.

Los charcuteros sabían que iban a sufrir, pero esta temporada ya están acostumbrados y venían con la flecha completamente para arriba. Ambos equipos empezaron el duelo manteniéndose el respeto, buscando la posesión y hacerse dueños del choque. Fueron los locales los que encontraron los primeros huecos en la zaga charcutera, que intimidaba el área visitante sin obligarle a trabajar a Henrique, meta de ElPozo. Pero fueron los murcianos los primeros en golpear. Adrián Rivera se sacó de la chistera una jugada de mucha clase para marcharse del exmelonero Lucao y lanzar un punterazo al poste que recogió Dener desde el suelo para poner el 0-1 con el pecho en el minuto 7.

Palma Dennis, Machado, Mateus Maia, Ernesto y Fabinho -quinteto inicial-. También jugaron Lucao, Lin, Charuto, Rivillos, Alisson, Deivao y David Peña. 2 - 2 ElPozo Murcia Henrique, Gadeia, Álex García, Marcel y Ricardinho -quinteto inicial-. También jugaron Dener, Adrián Rivera, Ricardo Mayor, Ligeiro y César. Goles: 0-1, minuto 7, Dener; 1-1, min. 8, Lin; 2-1, min. 12, Rivillos, y 2-2, min. 33, Marcel.

Árbitro: Alberto Sarabia y Antonio Navarro.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 11 disputado en el Pabellón de Son Moix ante 3.500 aficionados.

Duró poco la alegría en el banquillo visitante. 60 segundos desupés, Lin igualaba las fuerzas tras la salida de un córner en el que el local David Peña asistió con una fabulosa pisada para que el segoviana, en el segundo intento tras un rebote, pusiera el 1-1.

ElPozo se quedó un tanto aturdido tras el empate, algo que no desaprovechó el cuadro balear. Mario Rivillos, que seguirá cumpliendo años y continuará marcando goles porque es insaciable, trazó una bonita paralela con Fabinho que acabó en el 2-1 de 'Super Mario'. El tanto dejó muy tocado al equipo de Josan González, que no halló profundidad, apenas enlazaba cuatro pases seguidos y no conectaba con sus mejores jugadores en la pista de Son Moix.

Antes del paso por vestuarios, el Palma tuvo varias ocasiones claras para ampliar la ventaja y urgar en la herida murciana. Lucao aprovechó una gran presión local en primera línea para estrellar un disparo al poste, y Lin, David Peña y Fabinho gozaron de un mano a mano contra Henrique que ganó, las tres veces, el meta de ElPozo.

En el segundo acto, los de Josan González arrancaron con otra cara. Tenían la necesidad de darle la vuelta al marcador si no querían ver truncada su estratosférica racha. Dener tuvo la primera opción clara para hacer el empate tras una gran conexión con Marcel, pero no acertó entre los tres palos. Era un inicio prometedor de los murcianos, liderados por Ligeiro, que agitaba cada ataque de los visitantes.

Una pausa antes de la alegría

El ecuador de la segunda mitad bajó el ritmo y dejó unos minutos mucho menos vistosos que lo que se había observado en la primera mitad. Aún así, Henrique continuaba con su trabajo bajo los palos de la meta visitante. Parada a Juninho y otra a Lucao. Al otro lado del 40x20, Ligeiro probaba una y otra vez a Dennis, meta local, pero tampoco gozaba de fortuna para poner el empate.

Pero tras un pequeño descanso llegó el de casi siempre para poner la alegría en el banquillo murciano. Marcel recibió un balón dentro del área, se sacó un precioso control orientado para, con el balón en el aire, impactar su empeine y mandar el balón al fondo de la red. Otra vez el brasileño salvaba los muebles para un conjunto acostumbrado a partidos abiertos de principio a fin.

Al final, ElPozo defendió los tímidos acercamientos del Palma y gozó de una ocasión de Dener que paró Dennis con la cabeza. Un punto más en el infierno de Son Moix para seguir agarrados al liderato.