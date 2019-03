ElPozo se lleva 'in extremis' un partido loco y el liderato

Diego Giustozzi no podía haber diseñado un mejor guión para la semana posterior a la Copa del Rey. Un encuentro para enjugar las penas contra uno de los equipos que el conjunto murciano apeó en la competición del pasado fin de semana, la derrota del Barcelona unas horas antes que permitía a los murcianos colocarse como líderes de la clasificación si ganaban su partido en el Palacio, un recinto que debe ser inexpugnable para un equipo que aspira a ser campeón. Y al final, sufriendo más de lo previsto, se coloco líder en un partido volcánico que no se decidió hasta el último segundo. Un premio para el equipo murciano, que este sábado no contaba ni con Miguelín ni con Álex, sus dos principales estrellas, y que en las seis últimas jornadas tiene la posibilidad de aguantar las seis últimas jornadas como líder y llegar al 'playoff' con más números que ninguno de sus rivales para ganar la Liga.

7 ElPozo Murcia Fede, F. Valerio, Fer Drasler, Xuxa y Pito -quinteto inicial-, Darío, Matteus, Alberto García, Andresito, Fernando y Álex García. 6 Levante UD Raúl Jiménez, Maxi Rescia, Gallo, Javi Rodríguez y Pedro Toro -quinteto inicial-, Márquez, Cecilio, Javi Alons, Sena, Jorge Santos y Canabarro. Goles 0-1, Gallo (6'); 0-2, Sena (11'); 1-2, Andresito (15'); 2-2, Fernando (25'); 2-3, Javi Alonso (26'); 3-3, Matteus (27'); 3-4, Matteus (pp) (31'); 4-4, Fernando (34'); 5-4 F. Valerio (34'); 5-5 Gallo (35'); 6-5, Xuxa (38'); 6-6, Javi Alonso (39'); 7-6, Fernando (40'). Árbitros Bustos Caparrós y Ramos Marín. Mostraron tarjeta amarilla a F. Valerio, Xuxa, Pito, Alberto García y Fernando en ElPozo y a Gallo, Pedro Toro, Javi Alonso y Sena en el Levante. Incidencias Palacio de los Deportes de Murcia, 2.500 personas en las gradas

Pese a la victoria final, a ElPozo le faltó personalidad al inicio. El Levante saltó más embravecido a la pista, dispuesto a vengarse de un ElPozo que le había dejado sin Copa en su propia casa nueve días antes. Y la diferencia en el plano motivacional se puso en evidencia a las primeras de cambio. De hecho, los de David Madrid dispusieron de las mejores ocasiones de gol en las botas de Javi Alonso y Gallo. Hasta que el propio Gallo, en una mala salida de Fede, el primer gol del partido. ElPozo despertó con el golpe. Xuxa y Alberto García contrarrestaban la intensidad visitante, pero Sena se probó hasta que consiguió el 0-2 con un disparo desde fuera del área murciana. El equipo murciano era transparente en defensa y Gallo pudo hacer el 0-3, aunque el equipo murciano se libró por los pelos.

ElPozo de la primera parte ni siquiera se aprovechó de un rival que jugó diez minutos con cinco faltas y no fue hasta una excelente combinación de Fernando y Andresito cuando el equipo murciano pudo acortar distancias. Un resultado, el 1-2, que permitió a ElPozo soñar de cara a la segunda parte, aunque tenía cosas que mejorar tanto en defensa como en ataque.

El Levante no se amilanó y siguió siendo un equipo respondón en la segunda parte. Cecilio, en una jugada personal, mandó un remate al palo. Pero fue Fernando, el mejor de los locales y el auténtico alborotador del partido, el que hizo el empate tras imponer su fuerza en un cuerpo a cuerpo con un defensa rival. ElPozo había hecho lo más difícil, pero no tardó mucho en volver a encajar otro gol. Y otra vez fue Gallo, que se aprovechó del ida y vuelta para hacer el 2-3. El equipo de Giustozzi era incapaz de sostener el partido, de amarrarlo, y comenzó a jugar a la ruleta rusa. Tenía las mismas opciones de ganar que de perder por goleada.

Débil en defensa

Primero fue ElPozo el que empató a tres tras una jugada de Pito y Matteus, pero la alegría solo le duró tres minutos antes de que Matteus hiciera otro gol más, pero en propia puerta (3-4). Fernando volvió a salir al rescate para hacer el empate a cuatro y generar la jugada del 5-4, que remataron Pito y Felipe Valerio. El Palacio estalló de júbilo, el liderato estaba en el bolsillo, pero ElPozo era inconsistente en defensa. El Levante era capaz de hacer ocasiones cada dos por tres. De hecho, Canabarro erró el primer doble penalti del que dispuso el equipo Valencia, pero Gallo no falló otro a cinco minutos del final. El partido era un cara y cruz y ElPozo debía mejorar en defensa para llevárselo.

Gallo, otra vez, hizo el 5-5 a cinco minutos del final y a Giustozzi no le quedó más remedio que jugársela con portero-jugador. Le salió bien porque Xuxa se aprovechó de una gran jugada de Fer Drasler, pero ElPozo volvió a mostrarse como un equipo frágil atrás, dejando empatar al levante segundos después. Pero en el último minuto, y cuando parecía que el equipo murciano se tenía que conformar con un empate y con seguir siendo segundo, apareció Fernando, la estrella del choque que ha hecho a ElPozo líder en un momento mayúsculo de la liga regular.