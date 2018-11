FÚTBOL SALA ElPozo justifica la baja de Marinovic y da «libertad absoluta» a Diego Giustozzi EFE Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:50

La decisión de prescindir del ala internacional croata Dario Marinovic en ElPozo se ha adoptado tras haber sido «meditada y hablada con el jugador» y supone «la mejor salida para las dos partes», dijo ayer el director general y deportivo del club, Fran Serrejón, quien aseguró que ElPozo da «libertad absoluta» al entrenador Diego Giustozzi, responsable de la medida.

Serrejón argumentó la decisión, que obedece a criterios técnicos. El jugador de Dubrovnik, de 28 años, no volverá a competir con ElPozo y pasa a entrenar con el filial, de Segunda.«Es la mejor salida para las dos partes. No es una decisión unilateral», dijo Serrejón, quien añadió que «acaba de llegar un entrenador nuevo a un equipo en el que no conocía al 100% a todos los jugadores y estamos en esa fase de conocernos. Hay piezas que se adaptan mejor a sus exigencias y otras peor y Darío no se adapta plenamente a lo que pedimos».

Salida amistosa

Serrejón alaba a Marinovic: «Lo último que queremos es dañar o perjudicar al jugador, que ha tenido un comportamiento ejemplar desde que llegó. En el mercado de invierno podrá fichar por otro club y me consta que tiene bastantes ofertas», indicó Serrejón. El madrileño asegura que «es una decisión de club y los jugadores están para acatar este tipo de medidas. Hay que dar soluciones y pasar página cuanto antes para él y para nosotros».

La opinión de Giustozzi ha prevalecido por encima de un contrato firmado: «Debemos dar libertad al entrenador a la hora de trabajar y él sabe lo que necesita de cada jugador. Tiene libertad absoluta y así seguirá siendo».

ElPozo, por otro lado, se clasificó anoche para la final de la Copa Presidente tras ganar (0-5) al Zambú CFS Pinatar.