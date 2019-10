Fútbol Sala ElPozo gana con lo justo Los jugadores de ElPozo celebran uno de los goles anotados ayer ante el Burela. / guillermo carrión / agm Supera al modesto Burela antes del parón en un partido poco vistoso, en el que destaca Álex y siguen creciendo Darío Gil y Alberto García ANDRÉS CREMADES MURCIA Domingo, 20 octubre 2019, 09:39

Victoria sin brillo. Pero victoria al fin y al cabo. ElPozo Murcia ganó con lo justo y los tres puntos están en el zurrón. Eso es lo que cuenta. Los de Giustozzi necesitan como aguan de mayo este parón liguero. Son muchos partidos, muchos kilómetros y, sobre todo, cansancio más mental que físico. Con todo, el equipo ayer cumplió. Suma y sigue. A los de casa les costó marcar el primer tanto. ElPozo, desde el principio, dejó esa sensación de que con apretar un poco rompería el partido y eso sucedió cuando metió al alma del equipo en la pista. Álex es ese jugador diferente, que no entiende de amistosos ni de pachanga. Siempre quiere ganar y eso su entrenador lo sabe. El 'Diablo de Cieza' también lo tiene asumido.

3 ELPOZO Fede, Matteus, Darío Gil, Felipe Valerio y Paradynski -quinteto inicial-. También jugaron Fernan, Álex, Marc Tolrá, Alberto García, Pol Pacheco y Altamirano. 1 BURELA Edu, Pope, Juanfran, Vargas y Luisma -quinteto inicial-. También jugaron Renato, Lucho, Joselito, Matamoros, Álex Diz y Everton. Goles 1-0, Álex (8). 2-0, Dario Gil (12). 3-0, Fernan (35). 3-1, Matteus, en propia meta (38). Árbitros Blas Alonso y Romero Candela (manchegos). Amarillas a Darío Gil, Marc Tolrá, Vargas y Álex Diz. Incidencias Palacio de los Deportes de Murcia. Unos 800 espectadores.

Giustozzi, además, dio la oportunidad al meta Fede y el valenciano confirmó que está para jugar. Crecen Alberto García y Darío Gil, quienes poco a poco van sumando minutos y restándolos a la parte noble de la plantilla charcutera. Comenzó ElPozo el partido a un ritmo inferior al normal. La grada estaba fría. El Palacio registró una de las entradas mas flojas de los últimos años, con apenas ochocientas aficionados, Costó arrancar.

El equipo gallego, que prepara Juan Manuel Marrube, metió el miedo en el cuerpo a los de casa, cuando de salida puso en aprietos a Fede. Vargas y Luisma hacían que el valenciano respondiese con seguridad a la confianza de Giustozzi, que contra pronóstico lo había colocado como titular. No estaba rápido el cuadro murciano, que comenzaba a dar la sensación de estar disputando uno de esos partidos fáciles que terminan complicándose. Burela, de hecho, conseguía mantener un intercambio de posesiones con el equipo charcutero. Así, mientras Edu no había pasado problema alguno en la meta gallega, Fede en el minuto cinco llevaba ya hechas tres paradas de mérito.

Con la primera rotación, ElPozo comenzó a cambiar de cara. Álex estaba con ganas, Marc Tolrá daba salida solidez al equipo y Fernan y Alberto García tenían las lanzaderas a punto para intimidar a un Edu que ya no se sentía tan cómodo. El granadino Fernan pudo marcar en una subida por la izquierda. Pol Pacheco pedía entrar en pista en el minuto ocho. Y se lo solicitaba al ciezano Álex, pero el internacional le pidió una jugada más. Acertó. Fernan sacó de banda sobre el '10' de ElPozo, este controló, y a la media vuelta se quedó solo delante de Edu al que fusiló a media altura, haciendo el 1-0.

En el minuto doce llegaba el segundo tanto. El molinense Darío Gil marcaba un gol increíble por lo plasticidad de la acción. Balón que controla Paradynski, en campo propio, ve la subida de Felipe Valerio por la derecha al que asiste en largo, el brasileño cuando parece que va a tirar, ve la subida de Darío Gil al que se la pone en el segundo palo y el pívot local envía al fondo de las mallas. Largamente aplaudido, este segundo gol dio pie a la mejor fase de juego murciano, donde las numerosas llegadas no pudieron acabar en más goles.

En el segundo acto, algunas acciones individuales de Pol Pacheco y Álex despertaron los primeros aplausos. A Giustozzi no le gustaba nada lo que veía. ElPozo estaba entrando en las provocaciones de las guerras que provocaban Luisma y Renato en cada acción y esto llevaba a no jugar a nada y a estar cortocircuitando la rutina de los murcianos cadapoco.

Fernan, no obstante, hizo el tercero y mató el partido. Al final, Juan Manuel Marrube puso a Matamoros como portero jugador y Matteus rechazó un disparo de Joselito, para despistar a Fede y hacer el 3-1. Fue el gol del honor. Ya no pasó nada más.