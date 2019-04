Fútbol Sala | LNFS ElPozo espera al Aspil Alberto García, ayer, durante el choque en Ferrol. / Hugo Nidáguila / Imf Los navarros serán el rival en cuartos de final del equipo de Giustozzi, que acaba la liga regular con un mal duelo en Ferrol LA VERDAD Ferrol Sábado, 27 abril 2019, 22:30

Barça Lassa-Levante, ElPozo Murcia-Aspil Vidal Ribera Navarra, Osasuna Magna-Jaén Paraíso Interior y Movistar Inter-Palma Futsal son los emparejamientos de los cuartos de final de la fase por el título de Primera División, después de la finalización este sábado de la competición regular del torneo.

3 O Parrulo Illi, Isma, Adri, Miguel y Rubi López. También jugaron Ángel, Attos, Álex Ares, Bermusell, Rubi Lemos y Raúl. 1 ElPozo Murcia Fabio, Darío, Alberto García, Paniagua y Álex García. También jugaron F. Valerio, Matteus, Andresito, Cobarro, Pito y Shimizu. Goles: 1-0, minuto 3, Attos. 2-0, minuto 9, Attos. 3-0, minuto 13, Bermusell. 3-1, minuto 33, Alberto García. Árbitro: Gómez García y Munez Carpintero. Goles: Municipal A Malata.

El Barça, primero; ElPozo, segundo; el Osasuna Magna, tercero, y el Movistar Inter, cuarto, tendrán el factor cancha a favor en esa ronda, al mejor de tres encuentros, que se disputará del 11 al 19 de mayo. Las semifinales, bajo el mismo formato de número de duelos, se jugarán del 25 de mayo al 3 de junio, mientras que la final, ya al mejor de cinco partidos, será del 8 al 22 de junio.

Aunque ElPozo luchó durante casi todo el año por ser campeón, al final se tuvo que conformar con la segunda plaza. En las últimas semanas, el equipo bajó algo el ritmo y el Barça se fue, pese a que los de Giustozzi llegaron a comandar la tabla en más de una jornada, pero su banquillo corto les pasó factura.

Como este sábado, cuando cayeron en Ferrol ante un O Parrulo que no se jugaba nada. Ya desde el mismo inicio se vio que no iba a ser la tarde de ElPozo, en una jornada que se disputó con horario unificado para todos. Y es que en el minuto 3 Attos ponía por delante a los suyos ante los de Giustozzi, más despistados de lo habitual. Dos goles más antes del descanso confirmaron que ElPozo salió a jugar a verlas venir, con el segundo puesto asegurado y falto de otro estímulo que no fuera dar la cara y mostrar una buena imagen en Ferrol.

Aunque en la segunda parte el conjunto murciano evitó más goles y anotó su único tanto del encuentro por medio de Alberto García, lo cierto es que los locales no vieron peligrar el resultado en ningún momento.

Para el técnico de ElPozo, Diego Giustozzi, «no estuvimos bien en la primera parte. No tuvimos chispa para atacar, aunque era lo esperado y normal. Había jugadores que venían de tiempo parados. Por eso nos costó agarrar el ritmo del partido y ellos nos penalizaron con sus goles. En la segunda parte entrramos más y dominamos, pero ellos en defensa nos concedieron pocos espacios». Giustozzi no quedó preocupado por la derrota: «No, no, no saco conclusiones de este partido», dijo.