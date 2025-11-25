La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marcel intenta jugar con un compañero ante la oposición de Pol Salas, jugador del Sala 5 Martorell. ELPOZO
Fútbol sala

ElPozo cumple con el trámite y ya está en octavos de Copa

El equipo de Josan González, de menos a más, hace los deberes sin demasiado brillo y vence al Sala 5 Martorell para pasar de ronda

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:58

Este ElPozo Murcia poco o nada tiene que ver con el equipo del año pasado. Más seguro de sí mismo, certero en ambas áreas, mentalmente ... más maduro y con argumentos de sobra en la plantilla para castigar en el 40x20. Este martes, ante el Sala 5 Martorell, un histórico refundado que quiere regresar más pronto que tarde a la élite pero que por el momento compite en Segunda, los de Josan González volvieron a demostrar el músculo con el que cuentan esta temporada. Cumplieron con el trámite tras vencer al cuadro barcelonés por 2-4 y ya están en los octavos de Copa del Rey.

