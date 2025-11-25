ElPozo cumple con el trámite y ya está en octavos de Copa

Este ElPozo Murcia poco o nada tiene que ver con el equipo del año pasado. Más seguro de sí mismo, certero en ambas áreas, mentalmente ... más maduro y con argumentos de sobra en la plantilla para castigar en el 40x20. Este martes, ante el Sala 5 Martorell, un histórico refundado que quiere regresar más pronto que tarde a la élite pero que por el momento compite en Segunda, los de Josan González volvieron a demostrar el músculo con el que cuentan esta temporada. Cumplieron con el trámite tras vencer al cuadro barcelonés por 2-4 y ya están en los octavos de Copa del Rey.

Martorell Ángel León, Eric Castillo, Carlos Villalobos, Ibai Espinosa y Víctor Anaya (quinteto inicial). También jugaron Arnau Graell, Abellah, Manu del Moral, Akim Rafols, Adrià Termens, Pol Salas y Héctor Gisbert. 2 - 4 ElPozo Edu Sousa, Gadeia, Álex García, Marcel y Ricardinho (quinteto inicial). También jugaron Ligeiro, Adrián Rivera, Dener, César, David Álvarez, Henrique, Bruno Días y Miguel Palacio. Goles: 0-1, minuto 1, Gadeia; 1-1, min. 4, Anaya; 1-2, min.7, Álex García; 1-3, min. 21, Eric Castillo (p.p.); 1-4, min. 24, Dener, y 2-4, min. 27, Anaya.

Incidencias Cuarta ronda de Copa del Rey disputada en el Pabellón Municipal de Martorell ante 2.000 aficionados.

Pocos segundos tardaron en imponer su ley el conjunto charcutero. Medio minuto después del pitido inicial del árbitro, Gadeia ponía el primero en la cuenta murciana tras un potente disparo. Se las prometía muy felices el equipo de Josan González, pero la falta de tensión y pequeños despistes defensivos en ciertos momentos mantuvieron dentro del partido al cuadro catalán. Víctor Anaya aprovechaba una de estas desconexiones, en este caso de Adrián Rivera, para igualar el marcador y hacer vibrar al mítico Pabellón Municipal de Martorell. Los murcianos espabilaron con este toque de atención y tres minutos después, en el 7, Álex García, a pase de César, puso otra vez por delante a los visitantes con un gran disparo cruzado.

A pesar del segundo golpe de ElPozo, el cuadro local no le perdió la cara al duelo. Primero Abdellah y después Pol Salas probaron suerte e hicieron estirarse a Edu Sousa, que salvó a los suyos en dos ocasiones para mantener a los murcianos por delante. Con el 1-2 se marcharon ambos equipos al descanso. El Sala 5 Martorell, muy vivo. ElPozo, con el trabajo todavía por hacer ante un rival con nada que perder.

Pero fue salir del vestuario y el conjunto de Josan González quiso finiquitar el duelo por la vía rápida. Álex García batía a Ángel León a los pocos segundos del inicio del segundo acto, aunque el árbitro le acabó dando el gol a Eric Castillo en propia puerta. Y el brasileño Dener, otra vez, como la semana pasada en Palma, volvía a ver puerta, ponía el 1-4 y administraba un golpe casi certero al Sala 5 Martorell, que vio cómo el gigante de Primera División que tenía delante sacaba a relucir todas sus virtudes.

Nueva piel

Los murcianos, que estrenaban nueva piel en Barcelona, esta sin ninguna loncha de jamón en su tallaje, tuvieron muy cerca el quinto de la noche en las botas de Ligeiro, pero el balón se estrelló en la madera. El que no faló fue, de nuevo, Víctor Anaya, que puso el 2-4 y metió algo de miedo en el cuerpo al conjunto visitante, al mismo tiempo que animaba a una grada huérfana de grandes alegrías después de probar la élite a principios de siglo.

Pero ElPozo supo amarrar la victoria y en ningún momento estuvo cerca de escapársele. Otro triunfo más de un equipo que continúa creciendo, sigue ganando y creando una identidad que ilusiona a todos los estamentos del club y a los aficionados. Quieren volver a morder metal.