ElPozo cae en los penaltis y se queda sin margen de error

ElPozo Murcia pereció en los penaltis ante el líder Peñíscola tras el festival goleador vivido en el Pabellón Juan Vizcarro. El capitán Felipe Valerio ... mantuvo vivos a los de Josan González con un 'repóker' de goles heróico, pero insuficiente para imponerse en Castellón. En la tanda de penaltis, los fallos de Marcel primero y, después, de César, condenaron a ElPozo, que pierden el primer partido de la serie y se quedan sin margen de error.

Peñíscola Gus; Luciano Gauna, Pani, Cristian y Diego Sancho. También jugaron Yeray, Elías, Pablo y Juanqui. 7(4) - 7(1) ElPozo Murcia Juanjo; Gadeia, Felipe Valerio, Marcel y Ricardinho. También jugaron Ricardo Mayor, Álvarez, Marlon, César, Rafa Santos y Esteban. Goles: 1-0, min. 2: Paniagua. 2-0, min. 4: Yeray. 2-1, min. 9: Valerio. 3-1, min. 9: Pablo. 3-2, min. 12: Esteban. 4-2, min. 14: Juanqui. 4-3, min. 20: Valerio. 4-4, min. 23: Valerio. 4-5, min. 27: Valerio. 5-5, min. 29: Cristian. 6-5, min. 31: Gauna. 6-6, min. 32: Valerio. 6-7, min. 35: Marcel. 7-7, min. 40: Elías.

Árbitro: Gómez de Salazar Fernández y Urdánoz Apezteguia.

Incidencias: Pabellón Juan Vizcarro.

Peñíscola llegaba como el máximo goleador de la liga regular, un equipo cargado de dinamita que apenas tardó cuatro minutos en detonar la blanda defensa murciana con dos transiciones explosivas. Sin consumir el primer minuto de partido, Pani finalizó una asociación deliciosa al primer toque entre Gauna y Cristian. Dos minutos más tarde, un balón largo desde la zaga castellonense superó a un errático Rafa Santos. Juanqui la bajó con tiempo para tomarse un café y regaló el segundo a Yeray (2-0).

Entonces, la pizarra de Josan dio sus réditos: Gadeia la puso en corto para Felipe Valerio, que limpió las telarañas con un derechazo medido a la escuadra (2-1). Pero tras el reinicio, Pablo anotaba en un error de marca grosero en un saque de banda (3-1).

El capitán Felipe Valerio, máximo goleador de los charcuteros esta campaña, dio un recital en Castellón marcando cinco goles

En la cuerda floja

A falta de 8 minutos para el descanso, Esteban rebañó dentro del área el rechace de Gus, tras un zurdazo violento de Ricardo Mayor, para volver a recortar distancias (3-2). El partido ofrecía alternativas para ElPozo, que no le perdía el pulso a un duelo que había comenzado con aroma a desastre. El planteamiento agresivo de Josan jugaba en la cuerda floja de la temeridad contra el caudal ofensivo de Peñíscola, que castigaba cada despiste de los murcianos.

En el 14, Gauna gambeteó hasta encontrar el hueco para servir a Juanqui el cuarto, que solo tuvo que tocarla sobre la línea (4-2). Pero en la última del primer tiempo, a falta de 9 segundos, Felipe Valerio metía de lleno a ElPozo en el partido con un disparo duro en el que Gus pudo hacer más (4-3).

Con el paso por vestuarios llegó el 'show' del capitán. En el minuto 23 de juego, Felipe Valerio firmaba su tercer gol de la tarde con un robo y zapatazo abajo para resetear el duelo con 16 minutos por delante (4-4). Y con el reseteo, llegó el 'póker' del brasileño; tercer gol seguido para voltear una desventaja de dos tantos. Regate de cintura para abrirse hueco y poner por delante a ElPozo por primera vez en la tarde (4-5).

Prórroga 'in extremis'

Con el empate, Peñíscola echó atrás a ElPozo y Cristian devolvió las tablas al luminoso (5-5). El duelo de golpes no cesaba y el marcador no se podía quedar así. Gauna devolvió la ventaja a los locales tras una gran pared con Juanjo (6-5), pero apenas unos segundos después, Felipe Valerio, quién si no, firmó su manita personal para poner el 6-6 con un zapatazo desde 15 metros. Marcel anotó el 6-7 con una pared servida por Esteban desde el ala izquierda, pero con menos de un minuto por jugar, Elías consiguió el empate (7-7), y el partido se vio abocado a la prórroga.

Los seis minutos extra transcurrieron con alternativas para ambos equipos, pero fueron insuficientes para dilucidar un ganador. El festival goleador vivido en Castellón se marchaba a los penaltis. Agustín anotó el primero para Peñíscola, pero Marcel lanzó centrado y ElPozo comenzaba al remolque. Luciano, Marlon y Elías acertaron desde el punto de penalti, pero César se estrelló con el palo y servía el primer partido de la eliminatoria para Juanico. Zurdazo arriba, gol y primer punto de la serie para el Peñíscola. Un meritorio ElPozo pereció en los penaltis, y se queda sin margen de error de cara al segundo partido, este domingo, a las 19.30 horas, en el Palacio de los Deportes. Ganar o morir para el cuadro de Josan González ante su gente. Sin red, los murcianos deberán superar al líder y correoso Peñíscola si quieren luchar por el título