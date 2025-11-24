La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Sala 5 Martorell celebran un gol en un partido de esta temporada en casa. SALA 5 MARTORELL
Fútbol sala

ElPozo busca los octavos de Copa ante un histórico en horas bajas

Los murcianos se miden al Sala 5 Martorell, un club que vivió años de vino y rosas a principios de siglo y que se refundó tras ser engullido por las deudas

Fernando Perals

Fernando Perals

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:48

Comenta

Regresa la Copa del Rey, la competición donde los equipos más humildes se codean con los mejores clubes de España con la ilusión de dar ... la sorpresa y poner en apuros a los transatlánticos del fútbol sala español. También es el torneo que da la oportunidad a entidades históricas que años atrás vivieron años de vino y rosas y actualmente pelean por volver a la élite de regresar a la primera línea del escaparate deportivo. Es el caso del Sala 5 Martorell, rival de ElPozo Murcia esta noche en la cuarta ronda de Copa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

