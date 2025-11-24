ElPozo busca los octavos de Copa ante un histórico en horas bajas

Regresa la Copa del Rey, la competición donde los equipos más humildes se codean con los mejores clubes de España con la ilusión de dar ... la sorpresa y poner en apuros a los transatlánticos del fútbol sala español. También es el torneo que da la oportunidad a entidades históricas que años atrás vivieron años de vino y rosas y actualmente pelean por volver a la élite de regresar a la primera línea del escaparate deportivo. Es el caso del Sala 5 Martorell, rival de ElPozo Murcia esta noche en la cuarta ronda de Copa.

Los de Josan González se miden a un equipo que hoy milita en Segunda División, donde ocupa la novena posición en la tabla, una zona media en la que quiere ir escalando posiciones para acercarse a lo más alto y pelear por volver a la élite. Porque hace no tanto ese fue su sitio, aunque con otro nombre y otro escudo, pero con el mismo hogar, el Pabellón Deportivo Municipal de Martorell que vibró con el mejor fútbol sala y vio caer a gigantes de la competición como el propio ElPozo Murcia, o el Boomerang Interviú.

Martorell-ElPozo Martorell: Ángel León, Abdel, Pol Salas, Manucho y Arnau Granell.

ElPozo: Edu Sousa, David Álvarez, Adrián Rivera, Gadeia y Dener.

Pista y hora: Pabellón Deportivo Municipal de Martorell. 20.45 h.

La semilla fue el Fútbol Sala Martorell, que germinó en 1984 y murió en 2011 por graves problemas económicos que acabaron engulliendo al club. Fue desde 1997 hasta 2006 cuando, en esta pequeña localidad de la provincia de Barcelona, el Miró Martorell (por el patrocinio de la famosa cadena de electrodomésticos) paladeó sus mejores años.

En su segunda temporada en División de Honor [la actual Primera División] se metió en el 'playoff', y en la 2001/2002 acarició el título de liga, pero cayó en la final ante el Antena 3 Boomerang. Después coleccionó semifinales y cuartes pero jamás llegó a volver a estar tan cerca del mayor trofeo nacional del fútbol sala.

Muerte y resurrección

A partir de 2006, Miró dejó de ser patrocinador de la entidad y los problemas económicos empezaron a florecer y a multiplicarse. Hasta el punto de herir de muerte al club en 2010. Fue entonces, hace 15 años, cuando nació el Sala 5 Martorell, que hace cuatro tremporadas llegó a la categoría de plata, desde donde batalla para lograr el ascenso que le devuelva a lo más alto.

Mientras tanto, en el Pabellón Municipal de Martorell hoy, 20 años después, recibirán de nuevo a ElPozo Murcia, el mejor equipo de la Primera División, en busca de los octavos de final de Copa. «Tenemos que mantener la disciplina y la identidad que estamos construyendo. Si pensamos que ganamos por inercia, volveremos con mala cara», avisa Josan González antes de un partido especial para el club catalán y de máxima exigencia para el cuatro charcutero. Regresa el mejor fútbol sala a Martorell dos décadas después.