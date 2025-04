Un ElPozo ambicioso se va de Madrid sin premio

José Otón Jueves, 3 de abril 2025, 00:23 Comenta Compartir

ElPozo no ganó en Madrid, pero al menos dio la cara y cayó por exceso de ambición, cuando había hecho lo más díficil; remontar dos ... goles al Inter. El equipo de Josan González evoluciona favorablemente y solo se le puede achacar que encajara goles evitables y que no sacara el colmillo de verdad hasta que no estuvo contra las cuerdas. Pero al menos late y se comportó como un equipo grande, como antes.

Inter Movistar: Jesús herrero, Raúl Gómez, Cecilio, Chaguinha y Carlos Bartolomé. También jugaron Eloy, Raya, Bebe, Pablo Ordoñez y Drahovsky. 5 - 2 ElPozo Murcia: Juanjo Angosto, Gadeia, David Álvarez, Felipe Valerio y Marcel. También jugaron Ricardo Mayor, Marlon, Ricardinho y Bruno. Goles: 1-0, min. 10, Cecilio. 2-0, min. 29, Bartolomé. 2-1, min. 32, Marlon. 2-2, min. 35, Marcel. 3-2, min. 36, Cecilio. 4-2, min. 37, Cecilio. 5-2, min. 40, Bebe.

Árbitros: Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador. Mostraron tarjeta amarilla a Raya, Gadeia, Marcel y Marlon.

Incidencias: Pabellón Jorge Garbajosa, casi lleno, jornada 24 de la LNFS. De hecho, el inicio del equipo de Josan González fue prometedor. Se sucedían los acercamientos y Gadeia disparó al palo tras culminar una jugada de estrategia en el segundo palo de la meta de Jesús Herrero. Una declaración de intenciones; mandaba el equipo murciano y a base de ocasiones a balón parado encerró a su rival. Y a pesar de las importantes bajas de Rafa Santos, César y Esteban, quería ganar. ElPozo era un equipo ordenado, sin fisuras que trabajaba colectivamente. David Álvarez generaba ocasiones de gol por sí solo. Hasta que despertó un Inter que gracias a Raúl Gómez se plantó cara a cara con Juanjo, que evitó el gol local. Los murcianos seguían generando ocasiones, pero el partido ya era de ida y vuelta. En el descontrol, Valerio y Gadeia pudieron marcar. El equipo de Josan llegó al duelo frente al conjunto madrileño sin Rafa Santos, César Velasco y Esteban, todos ellos lesionados Pero el que sí aprovechó el regalo de Juanjo para hacer el 1-0 fue Cecilio, que se encontró con un balón suelto en el área pequeña que se le había escapado al portero ciezano. Una lástima porque el resultado no era justo. No obstante Ricardinho pudo empatar en una situación inmejorable, pero envió el balón por encima del larguero. No obstante la primera parte acabó con un disparo a la madera de Raya. ElPozo dejaba ganar a un rival que sumaba cuatro semanas sin hacerlo y que había demostrado ser vulnerable. La salida al campo de ElPozo en la segunda parte no fue la mejor. No tenía la misma energía que en la primera. El primero en generar peligro fue el Inter, que probó a Juanjo con otro disparo de Raya. Ricardinho insistía, pero se mostraba acelerado. Fue mejorando con el paso de los minutos, pero no tenía veneno ni pegada. Tampoco claridad para llegar a la puerta de Jesús Herrero, que apenas tenía que intervenir en el choque. El Inter Movistar vivió de los errores de ElPozo, sobre todo uno de Marcel que dio origen al 3-2, un tanto que fue una losa para los visitantes El Inter tampoco estaba fino, pero no necesitó su mejor versión para hacer el segundo gol. Fue Raúl Gómez el que recuperó un balón que parecía imposible. El contragolpe posterior lo culminó Carlos Bartolomé con un gran remate. 2-0 y sin apenas despeinarse, sin apenas sufrir. ElPozo parecía un equipo derrumbado. Un minuto más tarde Marcel, en una jugada a balón parado, estrelló un balón contra el cuerpo de Herrero en la mejor ocasión murciana de la segunda parte hasta ese momento. Cambio radical Lo que pasó después no tuvo nada que ver con lo anterior. Josan González puso en pista portero-jugador a falta de más de nueve minutos para el final y ElPozo se sintió cómodo. De hecho, tardó apenas un minuto en encontrar el tanto gracias a una buena jugada de Valerio que culminó Marlon de espuela (2-1). El equipo comenzó a creer. Y tres minutos más tarde Marcel empataba a dos con un gran disparo sin apenas ángulo que partió de Felipe Valerio. Y tras conseguir el empate, lejos de conformarse, ElPozo siguió con portero-jugador en la pista. Quería ganar, pese a que estaba mermado por las bajas. Pero tras un pase horizontal defectuoso de Marcel que fue interceptado por la defensa local, Cecilio hizo el 3-2. Y con ElPozo nuevamente volcado el propio Cecilio, en un contragolpe, hizo el 4-2 a puerta vacía. El 5-2 fue la puntilla para un ElPozo que no mereció perder así.

