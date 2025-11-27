La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Motta, jugador del Jimbee, conduce el balón ante la presión de Yeray, jugador del Peñíscola. A. Gil / AGM
Fútbol sala

El Ejido-ElPozo y Jimbee-Peñíscola, duelos de octavos de Copa del Rey

Los murcianos jugarán a domicilio el 9 ó 10 de diciembre y los meloneros recibirán en el Palacio de los Deportes al equipo de Santi Valladares

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena ya conocen sus rivales de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Los murcianos se medirán al CD El Ejido, equipo de Segunda División, en tierras almerienses el 9 ó 10 de diciembre. Por su parte, el cuadro melonero recibirá en las mismas fechas en el Palacio de los Deportes al Peñíscola, mismo rival que este miércoles le tocó también en la Supercopa de España.

El conjunto de Josan González visitará a un Inagroup El Ejido que compite en la categoría de plata del fútbol sala español, donde acaricia los puestos de 'playoff' para luchar por el ascenso a Primera. Los andaluces, tras cinco victorias, dos empates y dos derrotas, son sextos con 17 puntos. Sobre el papel, será un duelo en el que los charcuteros no deberían tener muchos problemas para deshacerse de su rival. Rival asequible, viaje corto y ElPozo en su mejor momento, argumentos más que de sobra para pensar que los murcianos estarán en cuartos de final de la Copa del Rey.

Por su parte, el Jimbee Cartagena tendrá que lidiar con un hueso mucho más duro. Y, sobre todo, más conocido. Los de Duda se volverán a ver las caras con el Peñíscola, un equipo que ya visitó el Palacio de los Deportes de Cartagena el pasado 13 de septiembre en liga y se marchó con una abultada derrota por 5-1.

Además del partido de vuelta en la competición doméstica, previsto para el 25 de abril, este mismo miércoles el sorteo de la Supercopa de España volvió a cruzar a ambos clubes, partido que se disputará el 3 de enero en el Palau Son Moix de Palma. Pues bien, solo 24 horas después, el emparejamiento de octavos de la Copa del Rey volvió a unir el camino de ambos equipos. Así, el Jimbee recibirá en casa al equipo de Santi Valladares el 9 ó 10 de diciembre en busca de los cuartos de final de la Copa del Rey.

