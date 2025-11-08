Edu Sousa manda en el octavo triunfo de un ElPozo que sigue líder

Josan González no va a pecar de exceso de confianza. En la jornada 8 de la pasada liga, ElPozo Murcia estaba invicto y sumaba 20 ... puntos. Luego llegó un desplome que se hizo eterno. Dani Martínez cayó y llegó el de Puente Genil, cuyo equipo en el mismo número de partidos acumulaba 21 puntos. Las cosas se pueden torcer en cualquier momento, pero con partidos como el de Edu Sousa siempre se puede ser optimista. El portero portugués frenó al Servigroup Peñíscola y los goles de Marcel, Gadeia, Bebe y Rafa Santos completaron el trabajo para sumar el octavo triunfo en serie y asegurar el liderato una jornada más.

Peñíscola Gus; Plaza, Víctor Pérez, Elías; Sancho. También jugaron Cristian, Lucas Flores, Matheus Ferreira, Juanqui, Juanico, Araya, Pablo Muñiz, Rosental y Gio. 2 - 4 ElPozo Edu; Gadeia, Marcel, Ligeiro; Rafa Santos. También jugaron Álex García, Ricardo, Ricardinho, David Álvarez, Bebe y Dener. Goles 0-1, min.10, Marcel. 0-2,min.17, Gadeia. 1-2, min.29, Araya. 1-3, min.35, Bebe. 1-4, min.39, Rafa Santos. 2-4, min.40, Juanico, de penalti.

Un zurdazo a balón parado provocó la primera buena parada de Sousa. Entonces llegó otra intervención. Y otra más. ElPozo no conseguía adaptarse al partido, con algún respiro como cuando los pívots Dener y Rafa Santos fabricaron la primera ocasión charcutera. No era una cita cómoda. Daba igual que el Peñíscola tuviera más derrotas que victorias o que dos jugadores tan importantes como Paniagua y Luciano Gauna se hubieran marchado. El vigente campeón de la Copa de España y último ganador de la liga regular seguía con la guía del entrenador Santi Valladares. Y seis de sus ocho partidos se habían resuelto por la mínima.

Pero ElPozo sí supo penalizar un error. Una pérdida en salida de balón pilló a Gus, infinito a sus 46 años, sin tiempo para volver a su portería y Marcel elevó la pelota para marcar. El Peñíscola reaccionó visitando más veces a Sousa. Pablo Muñoz conectó con Sancho, el pívot descargó y el ala remató con mucho peligro. Rafa Santos no pudo batir luego a Gus, que achicó rápido. Ya no pudo hacer nada ante un zurdazo cruzado que entró por la escuadra de Gadeia, que bajó las pulsaciones en una contra, buscó el uno contra uno y dinamitó a la defensa. Álex García casi pone el tercero en una buena jugada, pero se topó con el portero.

Aparición de Bebe

Cómo no, la segunda parte se abrió con un paradón de Edu en el segundo palo, en el remate de Plaza a bocajarro. Llegó otra intervención, ahora una ágil estirada ante Pablo Muñoz. Al final, el portero portugués no pudo sacar un tiro ajustado a la base del poste de Araya que desvió un jugador de ElPozo. Había estado demasiado tiempo defendiendo el equipo de Josan.

Juanqui inflamaba el Juan Vizcarro buscando el empate. ElPozo seguía sin ver a Gus y metidos en 10 metros la victoria seguía pasando por los brazos de Edu, pero, a la que se estiró Ligeiro encontró solo en el segundo palo a Bebe para hacer el 1-3. Juanico se puso la camiseta de portero jugador. El Peñíscola finalizó bien los dos primeros ataques en el cinco para cuatro. Aguantaba ElPozo y Rafa Santos puso el cuarto. Juanico maquilló el resultado de penalti. Edu mandó en un ElPozo que gana y lidera.