Edu, portero de ElPozo, celebra un gol con sus compañeros. PEÑÍSCOLA
Fútbol sala

Edu Sousa manda en el octavo triunfo de un ElPozo que sigue líder

El portero portugués frena los numerosos ataques del Peñíscola y los goles de Marcel, Gadeia, Bebe y Rafa Santos rematan el trabajo

David Soria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:11

Josan González no va a pecar de exceso de confianza. En la jornada 8 de la pasada liga, ElPozo Murcia estaba invicto y sumaba 20 ... puntos. Luego llegó un desplome que se hizo eterno. Dani Martínez cayó y llegó el de Puente Genil, cuyo equipo en el mismo número de partidos acumulaba 21 puntos. Las cosas se pueden torcer en cualquier momento, pero con partidos como el de Edu Sousa siempre se puede ser optimista. El portero portugués frenó al Servigroup Peñíscola y los goles de Marcel, Gadeia, Bebe y Rafa Santos completaron el trabajo para sumar el octavo triunfo en serie y asegurar el liderato una jornada más.

