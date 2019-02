Un duelo trepidante, un retrato perfecto

ElPozo Murcia y el Barcelona volvieron a empatar en un partido trepidante en el Palacio, en el que el espectador sufrió y se divirtió a partes iguales. Un gran partido y una igualada que fue justa. El equipo de Andreu Plaza tiene al mejor goleador de la Liga, Ferrao, y a uno de los mejores porteros, Juanjo, pero ElPozo tiene hambre y un físico que le hace poder llegar al final de los partidos con opciones a todo. Y eso es lo que ayer se pudo ver en el Palacio. El conjunto de Giustozzi es un equipo que cree, solidario, que no se viene abajo con nada, resiste y sigue resistiendo, por lo que el fútbol sala al final le recompensa. Si el equipo de Andreu Plaza hubiese ganado en el Palacio, ninguno de los seis mil aficionados habría dicho nada, pero si ElPozo llega a remontar tampoco nadie se habría extrañado. Los dos mostraron sus virtudes y defectos, y al final el empate deja a cada uno en su sitio tras uno de los mejores partidos que se pueden ver en la actualidad.

5 ElPozo Murcia Fabio, Matteus, Fernan, Miguelín y Álex. También jugaron Fer Drasler, Darío Gil, Felipe Valerio, Pito y Alberto García. 5 Barcelona Lassa Juanjo, Aicardo, Dyego, Adolfo y Ferrao. También jugaron Arthur, Marcenio, Sergio Lozano, Joselito y Boyis. Árbitros: Alonso Montesinos y Santander Flamarique (Colegio Aragonés). No estuvieron a la altura del partido. Esta pareja no está ni entre las cuatro primeras que hay en la Liga. Amarillas a Álex, Pito y Fabio; y a Sergio Lozano, Ferra y Marcenio. Goles: 0-1, m. 4, Dyego. 0-2, m. 8, Arthur. 1-2, m. 17, Matteus. 1-3, m. 18, Ferrao. 2-3, m. 18, Álex. 2-4, m. 21, Sergio Lozano. 3-4, m. 23, Felipe Valerio. 3-5, m. 27, Ferrao. 4-5, m. 40, Miguelín (penalti). 5-5, m. 40, Álex. Incidencias: Jornada 22ª. Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.000 espectadores.

El encuentro retrató como nunca a un gran Álex. El de Cieza jugó su particular partido con árbitros, con los contrarios y hasta con la mesa, poniendo el colofón a su encuentro con un gran gol. Las ganas de Pito, la constancia de Miguelín, la jerarquía de Matteus y la frescura de jugadores como Fernan, Darío y Alberto García también son destacables. Entre todos en este ElPozo coral dan al equipo la capacidad de poder discutir la primera posición a un Barça que en los tres partidos de este curso no ha podido ganar al conjunto murciano.

Un gran ambiente

Con la afición metida en el partido desde media hora antes de que comenzase el encuentro, arrancó el choque con un ElPozo muy frío y demasiado encorsetado para un partido de esta índole. El Barça tampoco salió en tromba y es que quería jugar con la ansiedad murciana para ponerse por delante. Y lo consiguió. El equipo azulgrana se adelantó en el minuto 5 con un gol de Dyego, que tocó el cuero ante la salida de Fabio y este no pudo hacer nada. Los azulgranas se ponían por delante y metían en un lío al equipo de Giustozzi. Con un Fer Drasler impreciso y descolocado, el Barcelona estaba haciendo daño, sobre todo con las entradas de Arthur y de Marcenio. El encuentro estaba franco para un equipo catalán que estaba generando todas las ocasiones y se veía más cerca el segundo gol azulgrana que otra cosa.

Es lo que pasó. El Barça puso más tierra de por medio tras un error de marcaje de Fer Drasler que dejó solo a Arthur, quien, sin oposición, disparó fuerte por alto haciendo inútil la estirada de Fabio. Giustozzi intentó buscar la reacción. Así, paró el partido, cambió el cuarteto al completo y dio entrada a jugadores como Alberto García y Darío Gil para intentar parar la avalancha azulgrana.

El encuentro se había metido en una fase de descontrol local, incrementado por Álex, que estaba sumido en una guerra de guerrillas con reclamaciones y salidas de tono. ElPozo dominaba, pero tenía que llegar diez veces para crear peligro, mientras que el Barça solo aguantaba e intentaba romper el partido a la contra. Pero, curiosamente, fue Matteus quien marcó en el minuto diecisiete y levantó al Palacio.

El partido se volvió loco y en esas idas y venidas llegó el tercero de los azulgranas. El partido estaba descontrolado y Álex, solo veinte segundos después, marcó el 2-3 con el que se llegaría al descanso, un resultado no del todo malo visto lo visto.

Salió mejor el Barcelona en el segundo acto, llegando con facilidad ante un ElPozo dormido que, cuando quiso despertar, había encajado el cuarto tanto, obra de Sergio Lozano. De nuevo tocaba remar, porque el Barça se fue a buscar el quinto, pero en esas y, cuando se jugaba el minuto 23, llegó una falta clara que cometía Sergio Lozano sobre Felipe Valerio. Miguelín amagó el saque y le dio el balón a Felipe Valerio que, por bajo, batió a Juanjo.

ElPozo veía posible de nuevo el empate, el problema es que los barceloneses llevaban el peligro a la meta de Fabio en cada acción. Y Ferrao puso el 3-5.

No había tregua, pero ElPozo se veía de nuevo con dos goles de desventaja y con el choque ya en su recta final. El encuentro iba rápido y ElPozo no generaba peligro como para que cambiase de signo. Giustozzi se la jugó sacando a Miguelín como portero-jugador. Lo mejor de los murcianos es que son un equipo que no para hasta el final. Así, todo se precipitó cuando en el último minuto Marcenio cometió penalti al tocar con la mano dentro del área y Miguelín marcó. El Barça temblaba y Álex sacó tajada del tembleque, apareciendo a falta de veinte segundos para lograr un empate que muchos aficionados no vieron, pues ya habían abandonado el Palacio. Al final, apoteosis total y un punto que robustece la autoestima de ElPozo por como se produjo, aunque mantiene la ventaja de 4 puntos del Barça .