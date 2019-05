Duelo crucial en el volcán de Jaén

Solo queda un paso, un partido para abrazar la final por el título en Primera División de fútbol sala para ElPozo Murcia, que hoy afronta en Jaén el partido más importante del curso. Será el segundo choque de unas semifinales que se disputan al mejor de tres. Los de Giustozzi parten con la ventaja de haber ganado el primer choque el sábado pasado, pero no será fácil. Enfrente estará un Jaén muy duro en casa que se encomienda a su parroquia para ganar y devolver las series a Murcia el próximo martes.

Los duelos entre el Jaén y ElPozo vienen marcados por la igualdad. Así, ninguno de los dos ha podido ganar al otro en el tiempo reglamentario esta temporada, ni en la liga ni en el 'playoff'. Los dos protagonizan encuentros intensos, broncos y con alternativas. Tras su derrota en la prórroga de hace una semana, el equipo entrenado por Dani Rodríguez tratará de hacer valer los excelentes números cosechados en su casa, donde solo ha perdido dos partidos esta temporada. Será la cuarta ocasión en la que el recinto ferial Ifeja acoja un encuentro de la liga.

Dani Rodríguez sabe lo importante que es el encuentro y por eso el entrenador jienense ha querido poner a todo el mundo de su lado y calentar el choque. Así, ha destacado la dureza del equipo murciano y ha hablado de ElPozo como un rival provocador, añadiendo que «nosotros, aparte de todo eso, debemos hacer las cosas bien, ya que si no, ante equipos de esta clase terminas pagándolo. Necesitamos a nuestra afición para no desconectarnos en ningún momento». No solo el entrenador, también muchos jugadores del Jaén han pedido que el público acuda. Un futbolista con pasado rojillo como Piqueras ha dicho en la previa que «sabemos cómo juegan yque son un equipo intenso, pero también sabemos cómo podemos ganarles y en eso es en lo que vamos a trabajar». El molinense, que no comenzó excesivamente bien la temporada, ha añadido que «al principio me costó, pero poco a poco el míster me ha ido metiendo en las rotaciones, y ahora me siento importante y quiero la victoria». Dani Martín, uno de los jugadores que más utiliza el técnico del Jaén, no podrá jugar al haber sido expulsado en el partido de Murcia.

ElPozo, por su lado, llegó ayer a mediodía a tierras jienenses. El equipo ha viajado al completo. Los 14 están bien y eso se refleja en los entrenamientos, a la hora de salir de viaje y sobre todo en los mensajes que mandan en las redes sociales, en las que Andresito, uno de los jugadores sobre los que más va a estar puesto el foco, hablaba claramente de ir a solucionar la ronda en el segundo envite: «Tenemos que intentar resolver allí la eliminatoria. Sabemos el equipo que tenemos y, aunque respetamos al rival, queremos la victoria». También ha hablado Álex, el 'Diablo de Cieza', que ha asegurado que «me gusta que nuestra afición esté presente y me encantaría poder brindarle el triunfo. Vamos a darlo todo para no ceder el tercer partido».

Billete para Europa

La victoria tiene premio, porque además del pase a la final de la liga, está en disputa un billete para Europa la próxima temporada. Para ElPozo supondría volver a jugar la máxima competición de clubes a nivel continental una década después. La última vez que los murcianos jugaron en la denominada ahora UEFA Futsal Champions League fue en la temporada 2010-11.

Este será el segundo encuentro entre ambas escuadras en 'playoff'. ElPozo y el Jaén se han enfrentado en 17 ocasiones y 16 de ellas han sido en la liga regular. De estos choques, nueve se han disputado en Murcia con 7 victorias para el conjunto murciano y 2 empates. En la actual campaña la igualdad ha sido la tónica de los dos encuentros de la liga regular, con un 4-4 en Jaén y un 2-2 en Murcia. Igualdad que se rompió el pasado sábado con la victoria de los murcianos 4-2 en la prórroga, y que quieren seguir manteniendo este sábado en Jaén.