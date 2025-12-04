El derbi confirma el cambio de ElPozo: del 5-0 en 'playoff' a líder intratable

David Soria Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:12 Comenta Compartir

Poco se le pudo reprochar a ElPozo Murcia en el último 'playoff' por el título. Llegó hasta donde pudo, que quizá fue más de lo esperado. En una temporada tormentosa en la que hasta vio peligrar su presencia tanto en la Copa de España como en las eliminatorias por la Liga, superó en cuartos al Peñíscola, campeón de la fase regular, y miró a la cara al Jimbee en semifinales al forzar el tercer partido. Ese fue el límite para los de Josan González. Cartagena celebró entonces un 5-0. El martes, sin embargo, confirmó el cambio charcutero: asaltó varios partidos después la pista cartagenera mostrando de nuevo la imagen de un líder intratable. Y esta vez bajo el marco de un derbi como factor anímico añadido. La derrota ante el Córdoba Patrimonio en la jornada inaugural quedó hace tiempo en un accidente. Los de Josan siguen reafirmándose en el primer puesto y también son matemáticamente cabeza de serie para la Copa de España.

Los charcuteros están exhibiendo constancia, sentido de la responsabilidad y resistencia. En el Palacio de los Deportes y a domicilio, ante todo tipo de rivales, encadenó hasta nueve triunfos ligueros. Varios fueron holgados, como ante el Magna (3-0) o el Movistar Inter (5-3), y otros fueron más sufridos, como en las pistas del Santa Coloma (2-3) o de O Parrulo (3-4). También superó su maldición en la Copa del Rey ante adversarios de Segunda superando al Sala 5 Martorell (2-4). Y cuando ha subido el nivel en la competición, el equipo también respondió empatando en casa del Palma Futsal, tricampeón de la Intercontinental, y venciendo al Jimbee, actual dominador del fútbol sala nacional. Ahora nadie puede ganar a ElPozo.

Ya son 14 partidos consecutivos sin perder entre la Liga regular, la Copa del Rey y la Copa Presidente FFRM. De ellos, 12 han sido victorias. Josan reconoció en Cartagena que «es una racha muy difícil de mantener. Hoy hemos ganado con bajas muy importantes, sin Ricardo, Bebe ni Marcel. Ha sido un paso adelante de los actores secundarios, de la gente que tiene que ser importante para que un equipo sea campeón». Igualmente tuvo palabras especiales para David Álvarez, autor del gol del triunfo con un taconazo: «El año pasado salió señalado de aquí y estoy muy feliz por él. Trabaja mucho, siempre da todo lo que tiene».

La mejor defensa

El técnico también deslizó más claves como la defensa y lo bien que afronta el equipo a la segunda mitad de los encuentros. «Con la calidad ofensiva que tenemos lo importante es remangarse contra equipos con tanto talento. Estamos llegando muy bien físicamente a los segundos tiempos». Los charcuteros son la mejor defensa de la Liga, con 24 goles encajados. Además, en la pista del Palma Futsal sacó un empate tras irse al descanso 2-1 abajo. Y decantó el derbi para que Cartagena confirmara el cambio.