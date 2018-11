ELPOZO FS Cambio radical de discurso Diego Giustozzi / Edu Botella/ AGM Giustozzi, que había elogiado el orgullo de sus jugadores hace una semana, da un tirón de orejas a la plantilla por «su relajación» contra el colista el domingo LA VERDAD MURCIA Martes, 6 noviembre 2018, 01:56

Ocho jornadas ha necesitado el técnico argentino de ElPozo, Diego Giustozzi, para poner los pies en el suelo. La inesperada derrota de su equipo 2-3 frente al Naturpellet Segovia, que llegaba al Palacio de los Deportes de Murcia como colista y habiendo logrado un empate en las siete primeras jornadas, dejó sensaciones «preocupantes», según su entrenador, el argentino Diego Giustozzi, descontento «con el resultado y con el comportamiento» de sus jugadores. En esta ocasión, nadie en el club murciano se acordó del anterior entrenador del equipo, Duda, en la diana desde que dejó el banquillo del conjunto murciano al final de la pasada temporada.

Los goles marcados por el croata Marinovic y Matteus el domingo fueron insuficientes en un encuentro decepcionante para los murcianos, que, pese a ello, siguen terceros en la clasificación, con 16 puntos, pero ahora a cinco del Palma Futsal, que es líder, y a uno del Barcelona Lassa, que aparece en la segunda posición.

Giustozzi, quien en la previa del encuentro del domingo ante el Segovia, destacó la capacidad de «reaccionar con vergüenza y orgullo» de su equipo ante el Barça, cambió de opinión tras el pitido final del choque contra los segovianos: «No me gustaron ni el resultado ni el comportamiento en los cuarenta minutos, pues no afrontamos el partido como deberíamos y no reaccionamos a la velocidad conveniente. Hasta ahora no había motivos para desconfiar, pero en esta ocasión hubo relajación. Este partido fue el que les convenía a ellos y tampoco ligamos mucho el juego. No supimos reaccionar ante la adversidad y eso es preocupante».

ElPozo tuvo las bajas de jugadores importantes como Miguelín y Álex Yepes, que se sumaron a la del brasileño Fernando Drasler, los tres lesionados. Sin embargo, el técnico de ElPozo, más que a los ausentes el pasado domingo se refirió a los que estuvieron en la pista y no dieron la talla. «Había que sacar orgullo y carácter. Uno puede errar o no sentirse cómodo en algún partido, pero ante la adversidad hay que sacar algo distinto y en este partido no lo hicimos».