Un buen arranque no le basta a un ElPozo que empata en casa

Con un fogonazo y mucho sufrimiento ElPozo Murcia tuvo que conformarse con solo un empate en casa ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y ... eso que el partido empezó del mejor modo posible. Fueron dos minutos de fogosidad con cuatro tiros y un gol, pero los de Josan González perdieron esa luminosidad en su juego y tuvieron que trabajar para rescatar un punto en una lucha por el 'playoff' aún muy reñida con el Magna, el Jaén y el Santa Coloma.

ElPozo Murcia Edu Sousa; Gadeia, Felipe Valerio, Marcel y Esteban. También jugaron Marlon, Ricardo, Ricardinho y César. 2 - 2 Córdoba Fabio; Mykytiuk, Murilo, Del Rey y Kaue. También jugaron Víctor, Mareco, Lluc, Macedo, Báez, Javi Aranda, Del Moral y Echavarría. Goles: 1-0, min.1, Felipe Valerio. 1-1, min.30, Mareco. 2-1, min.36, Mareco, en propia puerta. 2-2, min.37, Del Rey.

Árbitros: Cubero García y Manso Martín.

Incidencias: Palacio de los Deportes.

Esteban remató al larguero nada más comenzar el partido, rematando en un saque de banda. Y acto seguido Felipe Valerio coló un derechazo por la escuadra de Fabio. El portero ex del ElPozo, que reapareció tras lesión, levantó la voz cuando tuvo que intervenir otra vez. Y Gadeia le obligó otra vez en el cuatro remate en apenas un par de minutos. El Córdoba empezó a rotar y a finalizar los primeros ataques, aunque Javi Armada no encontraba el gol.

El Córdoba empezó a sacar a Víctor en la portería para construir varios ataques. Los visitantes buscaron el empate en una fase de la primera parte en la que ElPozo se defendía. Arnaldo Baéz tuvo la más clara con un corte en el segundo palo, pero a bocajarro remató al larguero sin que la pelota entrara en el bote posterior. Un aviso para unos charcuteros que habían perdido el fuego ofensivo de los primeros segundos. Marcel remata un poco alto en una jugada a balón parado. Y en una contra, el brasileño se cocinó una jugada de calidad que no pudo concretar. Kaue estuvo a punto de empatar en una contra tras una ocasión de Ricardo, que no pudo marcar. Mareco evita el gol de Esteban. Casi marca Del Rey.

Lesión y empate

El 1-0 dejaba todo abierto para la segunda parte, con ElPozo teniendo una rotación estrecha de ocho jugadores sin contar a los guardametas. Edu respondió bien a un remate de Mykytiuk. El Córdoba rondaba el empate y esta vez fue Macedo el que desde cerca pudo marcar. Fabio le negó el gol a Gadeia y Edu hizo lo propio ante Del Moral, que seguía teniendo la pierna derecha suelta. Los de Emanuel Santoro no se alejaban de la portería charcutera. Edu tuvo que retirarse lesionado, dejando la portería a Juanjo. Y si las malas noticias no vienen solas, justo entonces llegó la igualada.

A falta de 10 minutos, ElPozo tenía que sacar lo mejor de sí en una tarde que se había ido volviendo gris. Juanjo evitó que la cosa siguiera empeorando evitando el tanto de Macedo, que ganó la espalda de la defensa. Y Mykytiuk estrelló el balón directamente en la cruceta. Los de Josan tenían que recuperar el pulso. Lo intentó César en una acción individual. Kaue falló el 1-2 ante Juanjo. Josan ya se decidió con Marcel como portero jugador y llegó el 2-1 de carambola, de Mareco en propia puerta. Pero Del Rey volvió a igualar en el juego de cinco. Hubo una ocasión clarísima para Ricardo, que sacó la defensa. Murilo no pudo hacer el 2-3 sin portero. Marcel no acertó, rematando muy alto. Tampoco Gadeia.