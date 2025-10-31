La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bebe, cierre de ElPozo Murcia, en el Palacio de los Deportes tras la sesión del jueves. Kiko Asunción / AGM
Cierre de ElPozo Murcia

Bebe: «Tenía el sueño de regresar a ElPozo, quiero revivir la emoción de un título»

El cordobés, criado en la cantera murciana, es un pilar del gran inicio del equipo, líder de la liga en solitario tras su vuelta a casa ocho años después

Antonio Zomeño

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:12

Hace 18 años que Rafael García Aguilera aterrizó en Murcia. Más de una decena de títulos después, aquel bachiller imberbe se hizo un nombre ... sobre el 40x20 como Bebe (Córdoba, 35 años). El pasado verano todavía le quedaba un año de contrato con el Inter, pero la llamada de ElPozo aceleró su regreso a casa, «un sueño cumplido» que disfruta junto a los suyos, con ese gen competitivo que ansía devolver al cuadro murciano al lugar donde pertenece. Ahora, con el liderato debajo del brazo tras un arranque de curso sensacional, el cierre cordobés quiere terminar con una sequía que ya dura ocho años, los mismos que ha pasado lejos de casa.

