Fútbol sala Agarrados al factor cancha Los jugadores de ElPozo celebran un gol en un partido disputado esta temporada en el Palacio de los Deportes. / javier carrión / agm ElPozo, que en el curso 2015-16 cayó en los cuartos tras perder el primer partido, confía en remontar este fin de semana ante el Aspil LA VERDAD MURCIA Viernes, 17 mayo 2019, 02:58

ElPozo tiene mañana una cita en la que no puede fallar. Recibe al Aspil Vidal en el Palacio de los Deportes (13.15 horas) en un partido que no puede perder, ya que una derrota pondría fin a la temporada del conjunto de Giustozzi y, como dijo Miguelín el martes, «todavía no nos queremos ir de vacaciones».

El equipo murciano no es el único que está en peligro. Los primeros partidos de cuartos de final del 'playoff' por el título dejaron un hecho inédito en la historia del fútbol sala con la derrota de los cuatro cabezas de serie en el primer partido de la lucha por el título. Contar con el factor cancha en los siguientes encuentros ha sido fundamental permitiendo a cuatro equipos proseguir en la lucha por el título en los últimos cinco campeonatos. En cambio, en dos ocasiones el equipo no ha sido capaz de levantar la eliminatoria ante su afición.

La temporada pasada, el Jaén certificó su pase a semifinales tras caer en el primer partido de la serie también ante el rival de este año, el Osasuna Magna. Un año antes, en el curso 2016-17, el Movistar Inter se encontró en la misma tesitura al caer frente al Industrias Santa Coloma en el primer choque de cuartos de final. De nuevo en esta ocasión, el cuadro madrileño aprovechó el factor campo para pasar la eliminatoria. La remontada también la lograron el Palma, en la campaña 2015-16, y el Barça Lassa en la 2014-15.

En el caso contrario, ElPozo cerró la temporada 2015-16 tras perder frente al Osasuna Magna en el primer encuentro de la serie de cuartos. El equipo que entonces entrenaba el hispanobrasileño Duda logró la victoria en el segundo encuentro de la serie, sin embargo, no fue suficiente para pasar ya que los navarros se llevaron el triunfo y el pase en el tercer y definitivo encuentro.