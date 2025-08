El CD Plus Ultra agoniza entre deudas

Antonio Zomeño Miércoles, 6 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El CD Plus Ultra se encuentra herido de gravedad. Tras una temporada nefasta en el Grupo XIII de Tercera, donde descendió como colista con ... tan solo 9 puntos logrados en todo el año, el histórico club de la pedanía de Llano de Brujas tampoco competirá este curso en Preferente Autonómica. Al descenso deportivo se suma ahora una nueva caída desde los despachos, comunicada al club este martes por la mañana, al no conseguir saldar sus deudas con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y restituir sus derechos federativos. En el caso de no liquidar los impagos, una situación que no se contempla desde la dirección de la entidad, el Plus Ultra se enfrenta a una amenaza que podría dejar al club en el dique seco, con el 20 de agosto como fecha límite.

Tras agotar en el mediodía del martes la segunda de las prórrogas condedidas para la liquidación de su deuda con la FFRM, el Plus Ultra no competirá la próxima temporada en Preferente, cuyo calendario se hará público hoy miércoles a las 12.00 horas. En el anuncio oficial de los partidos de la 2025/26 estará en su lugar el Deportivo Murcia, club que finalizó la pasada campaña como segundo clasificado en el Grupo 1 de Primera Autonómica y que ocupará la plaza liberada por el Plus Ultra. El centenario equipo del municipio de Murcia afronta ahora unas semanas críticas para su devenir. Según la normativa de la FFRM, aplicada a este caso concreto, tras la exclusión de una categoría por la suspensión de los derechos federativos al Plus Ultra le corresponde una prórroga de 48 horas en la que se podrá inscribir en la categoría inmediatamente inferior, es decir, la Primera Autonómica, pese a que el plazo hábil finalizó el pasado 29 de julio (siempre y cuando liquide su deuda con la federación antes del próximo jueves 7 de agosto). En el caso de agotar esta salida y no conseguir formalizar la inscripción en el plazo estipulado, todavía quedaría la opción de restituir sus derechos antes del vencimiento del plazo en Segunda Autonómica, el próximo viernes 8. La primera plantilla del club azulón, que el pasado 2024 celebró un siglo de vida, no es la única que ve su futuro peligrar. La suspensión de los derechos federativos del Plus Ultra, que implica la prohibición de inscribir equipos en competiciones oficiales, recibir subvenciones o tramitar fichas de jugadores, afecta a toda la estructura de la entidad. El curso pasado hasta otros nueve equipos del club compitieron en diversas categorías sobre el Municipal de Llano de Brujas, campo que comparten con el Atlético Santa Cruz. Además del filial sénior, en Segunda Autonómica, el Plus Ultra contaba con otros tres equipos de fútbol once y cinco de fútbol ocho. Estas bases deportivas, que han constituido durante años una de las canteras mejor valoradas en el municipio de Murcia, miran ahora al 20 de agosto como fecha tope para que el club liquide la deuda con la FFRM. La actual presidenta, Ana Ruiz, hija de José Ángel Ruiz 'Cholo', exfutbolista que lleva en el club desde hace 27 años, entró a dirigir el Plus Ultra hace cuatro temporadas tras la salida de Jesús Zapata del club. «No hemos tenido ningún tipo de apoyo económico externo desde que entramos a dirigir el club. Hemos hecho todo lo posible por mantener al primer equipo, pero nos hemos visto en la obligación de renunciar a la plaza», lamenta Ana Ruiz, presidenta del club. Pese a la situación crítica, la directiva asegura que «la deuda se va a liquidar. La idea es tener equipo sénior, aunque no sabemos en qué categoría, y en las bases todo continúa de la misma manera», pero el tiempo apremia y en la FFRM no tienen constancia de ello. La realidad es que los líos institucionales llevan un tiempo instalados en la entidad. Antes del inicio del curso pasado, el Plus Ultra figuraba en la lista de morosos de la AFE por impagos en las nóminas de los jugadores. La llegada de un grupo inversor argentino el pasado septiembre permitió al equipo competir, pero el experimento se truncó apenas transcurridos cuatro meses, mientras jugadores y cuerpo técnico abandonaban el barco con nóminas por cobrar. Con la marcha de los inversores, los problemas económicos se han enraizado y, en un futuro próximo, el club deberá hacer frente a sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, ya aplazadas; y con los trabajadores del club y miembros de la plantilla, que confían en saldar antes del final de agosto. El frente abierto con la FFRM es el único inmediato, y desde el club aseguran que, pese al varapalo administrativo, el Plus Ultra echará a rodar este curso. «El dinero para saldar la deuda ya lo tenemos», declara Ana Ruiz, cansada de lidiar con las voces que ponen su gestión en el punto de mira. «Es dinero familiar y de alguien que nos ha prestado ayuda. Llevamos cuatro años avalando el club nosotros mismos. Hemos cometido errores, pero tenemos la mejor de las intenciones. Habrá gente a la que le duela, pero pido tranquilidad. El fútbol es cíclico: hoy estás abajo, mañana arriba», concluye la actual presidenta del CD Plus Ultra. El Deportivo Murcia, el gran beneficiado porel descenso En apenas tres años, el ambicioso proyecto dirigido por José Manuel 'Billy' y fundado en 2021, logra el ansiado ascenso a Preferente tras dos intentos fallidos de escapar de la Primera Autonómica. El club, que el año que viene dejará Corvera por Ceutí, cayó en las semifinales del 'playoff' de ascenso tras una lucha mano a mano contra el San Javier por lograr el ascenso directo. Tras la exclusión del Plus Ultra, el Deportivo Murcia conocerá su calendario para el curso que viene en Preferente este miércoles a las 12.00 horas, al igual que los de El Pitín, el Beniel y el Alhama, los otros tres equipos ascendidos.

